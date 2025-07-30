Экс-гендиректора госсети «Омское лекарство» заподозрили в мошенничестве

О начале проверки по факту отказа обеспечения граждан льготными лекарствами областная прокуратура сообщила 14 февраля 2025 года. Поводом для проведения надзорных мероприятий, как уточняли правоохранители, стали многочисленные обращения пациентов, а также сообщения СМИ об отсутствии льготного сегмента в аптеках. Бывший гендиректором «Омского лекарства» Игорь Богдашин, занявший пост в ноябре 2024 года, в беседе с изданием «РБК Омск» пояснял, что у учреждения возникли сложности с закупкой препаратов из-за несоответствия установленных в ФЗ цен с нынешними реалиями рынка.

В конце марта 2025 года Богдашин был снят с должности руководителя госсети. На его место был впервые назначен Аркадий Кербель. Богдашин предположил, что отстранение связано с проблемами с льготным лекобеспечением в регионе и «расхождениями в видимых причинах этого вопроса» с региональным Минздравом. Минимущество Омской области, выступающее учредителем аптечной сети, расторгло контракт с Богдашиным, однако тот в конце апреля в Центральном районном суде Омска смог добиться восстановления в должности гендиректора.

Повторно Богдашина уволили уже в мае 2025 года, однако райсуд вновь признал решение Минимущества Омской области незаконным и восстановил истца на руководящей должности. Возглавлял «Омское лекарство» в период отстранения Богдашина вновь Кербель.

Третье отстранение произошло после задержания Игоря Богдашина в начале июля 2025 года. Региональные СМИ сообщали, что силовики провели в доме бывшего гендиректора сети обыск. По данным СПАРК-Интерфакс, с 23 июля руководит «Омским лекарством» Аркадий Кербель. В прокуратуре Омской области 4 июля сообщили, что поддержали в суде ходатайство следственных органов об избрании для Богдашина меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. По версии правоохранителей, с ноября 2024 по март 2025 года он заключил по завышенной стоимости с подконтрольными компаниями договоры на поставку лекарств, которые предназначались для льготной категории граждан. Богдашин проходит подозреваемым по уголовному делу, возбужденному по материалам УФСБ России по Омской области и регионального УЭБ и ПК УМВД.

АО «Аптечная сеть «Омское лекарство» зарегистрировано в 2009 году в Омске. Оператор с 2022 года на 100% принадлежит Минимуществу региона. По данным Аналитического центра Vademecum, за 2024 год госучреждение выручило 1,34 млрд рублей и заняло 103-е место в рейтинге «ТОП200 аптечных сетей России». На 1 января 2025 года «Омское лекарство» управляло 100 точками.

Фото: freepik.com/автор: freepik

vademec