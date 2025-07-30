Novo Nordisk назначил нового генерального директора

Производитель самых популярных препаратов против сахарного диабета и ожирения «Оземпик» и «Вегови» — датский фармгигант Novo Nordisk — назначил Мазиара Майка Дустдара новым генеральным директором, полагаясь на опытного руководителя с 32-летним стажем работы в компании. Назначение последовало за неожиданным отстранением в мае этого года предыдущего CEO Ларса Йоргенсена, который возглавлял компанию с 2017 года. Фармкомпания стремится восстановить свои пошатнувшиеся позиции в условиях растущей конкуренции на рынке препаратов от ожирения.

Дустдар вступит в новую должность 7 августа. В настоящее время он занимает должность вице-президента по международным операциям, до этого возглавлял бизнес компании на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. Как отметили в пресс-службе Novo Nordisk, под его руководством продажи подразделения международных операций компании за последнее десятилетие более чем удвоились, достигнув примерно 112 млрд датских крон (около $16 млрд) в 2024 году.

Основным вызовом для нового руководителя станет восстановление позиций на американском рынке, где конкуренты компании, в частности американская фармацевтическая корпорация Eli Lilly с препаратом «Зепбаунд», опережают «Вегови» по количеству выписываемых рецептов. Под его руководством компания продолжит борьбу с поддельными версиями препарата для похудения.

Назначение произошло вскоре после того, как Novo Nordisk скорректировала финансовый прогноз, ожидая роста продаж в текущем году на 8–14%, а операционной прибыли — на 10–16% в пересчете на постоянных обменных курсах. Ранее компания прогнозировала рост на 19–27% и 22–30% соответственно. Акции Novo Nordisk упали на 30% на Копенгагенской бирже, что стало рекордным внутридневным падением за всю историю компании.

В апреле аналитический центр BMO Capital Markets понизил оценку доходности акций датского производителя лекарств Novo Nordisk со статуса «превосходит рынок» до «на уровне рынка», отметив превосходство портфеля препаратов Eli Lilly. При этом обе компании демонстрируют самый большой рост продаж второй год подряд: 32% у Lilly и 26% у Novo.

gxpnews