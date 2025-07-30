Разработаны метабиотики для восстановления микробиома кишечника

Специалисты Новосибирского государственного педагогического университета совместно с промышленными партнерами разработали четырехкомпонентные метабиотики — новый класс препаратов для коррекции состояния микробиома человека. Об этом сообщила пресс-служба университета. Результаты опубликованы в журнале «Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Биология. Химия».

Метабиотики представляют собой очищенные лизаты пробиотических бактерий, содержащие короткоцепочечные жирные кислоты (уксусную, пропионовую, масляную), бактериоцины, антиоксидантные ферменты и структурные компоненты клеточных мембран. В отличие от пробиотиков, которые вводят живые бактерии в кишечник, метабиотики создают условия для роста и активности уже присутствующих в кишечнике полезных бактерий.

Препараты способствуют снижению уровня патогенной микрофлоры, участвуют в регуляции иммунных процессов, включая врожденный и приобретенный иммунитет, и могут влиять на экспрессию рецепторов, используемых вирусом SARS-CoV-2 для проникновения в клетки дыхательных путей. Также компоненты метабиотиков участвуют в нейтрализации свободных радикалов и связывании ионов металлов, задействованных в окислительных реакциях.

Разработка основана на десятилетних исследованиях механизмов взаимодействия человека и его микробиома. Препараты предназначены для коррекции нарушений микрофлоры, связанных с питанием, приемом лекарств, стрессом и экологическими факторами.

Ранее сообщалось, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) начало процедуру поэтапного изъятия с рынка концентрированных фторидсодержащих препаратов для детей, принимаемых внутрь. Регулятор обосновал это возможным негативным влиянием фторида на кишечный микробиом, а также его потенциальной связью с заболеваниями щитовидной железы, ожирением и снижением IQ.

gxpnews