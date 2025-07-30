AstraZeneca запустила в России препарат для купирования приступов бронхиальной астмы

Фармацевтический гигант AstraZeneca вывел на российский рынок препарат «Айрсупра» (будесонид + сальбутамол ) в аэрозольном ингаляторе, сообщили GxP News в пресс-службе производителя. Препарат купирует приступы, предотвращает бронхоконстрикцию (в том числе при физической нагрузке) и снижает риск обострений астмы. Это единственное средство в России, сочетающее ингаляционный гормон (ИГКС) и быстродействующий бронхорасширитель (КДБА), которое можно использовать «по необходимости» для снятия приступов астмы у взрослых пациентов.

AstraZeneca разработала фиксированную комбинацию будесонид + сальбутамол совместно с Avillion. Препарат отличается не только способностью оперативно снимать острые проявления болезни, но и перспективой предотвращения последующих обострений. Помимо России, он одобрен в США, Объединенных Арабских Эмиратах, Кувейте, Бахрейне, Катаре и Омане.

Хотя бронхиальная астма легкой степени (которую диагностируют у 50–70% пациентов) традиционно считается низкорисковой, она способна вызывать тяжелые, а в некоторых случаях смертельные обострения. По данным исследований, на эту категорию пациентов приходится до 30% всех случаев обострений астмы и связанных с ней летальных исходов, несмотря на относительно слабую выраженность симптомов в повседневной жизни.

Согласно данным Минздрава России, на диспансерном учете состоит 1,6 млн пациентов с бронхиальной астмой. Однако реальная распространенность заболевания может быть значительно выше. По оценкам экспертов, от астмы могут страдать от 8,5 до 14 млн россиян (до 8% населения страны), что свидетельствует о низком контроле над заболеванием. Всего 23% больных имеют контролируемую астму, еще 35% — частично контролируемую, 42% — неконтролируемую форму.

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