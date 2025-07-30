В ФМБА сообщили, когда в России появится новая вакцина от менингококка

Вакцину против менингококковой инфекции, разработанную учеными Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), начнут применять в России в 2027 году. Сейчас препарат находится на этапе клинических исследований, документы на ее регистрацию планируют подать к концу 2025 года, сообщили в телеграм-канале ФМБА.

В апреле глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что вакцина для профилактики менингококковой инфекции находится на I фазе клинических исследований. Препарат имеет уникальный состав, включающий серотипы A, C, Y, W, а также рекомбинантный компонент B, который вызывает тяжелый сепсис в 30% случаев заражения и является самым распространенным в России.

О высокой актуальности вакцины от менингококковой инфекции ранее упомянул член думского комитета по охране здоровья Александр Румянцев. Он отметил, что депутаты Госдумы планируют до конца 2026 года разработать поправки для включения вакцинации против менингококковой инфекции в Национальный календарь профилактических прививок (НКПП).

Румянцев добавил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует включить в НКПП пять новых вакцин, среди которых приоритетной является именно менингококковая. «Мы хотели бы в течение этого года привести соответствующие законодательные инициативы в действие, для того чтобы мы приняли соответствующее решение, о котором и правительство заявляло», — отметил он.

Парламентарий также указал, что многие страны уже выполняют рекомендации ВОЗ, тогда как Россия отставала из-за отсутствия соответствующей отечественной вакцины.

gxpnews