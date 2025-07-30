BMS и Bain Capital создают новую иммунологическую компанию

Американский фармгигант Bristol-Myers Squibb (BMS) и крупная частная инвестиционная компания Bain Capital создадут независимую компанию, специализирующуюся на разработке иммунологической терапии. Новая компания, получившая название NewCo, стартует с пятью иммунологическими активами, лицензированными у BMS. Она также привлекла финансирование в размере $300 млн, которое было предоставлено Bain Capital.

Сейчас три препарата, входящие в портфель новой компании, проходят клинические испытания, а два других готовы к ранним исследованиям. Все они направлены на механизмы воздействия при аутоиммунных заболеваниях. В рамках соглашения BMS сохранит почти 20% акций предприятия и будет получать роялти и поэтапные выплаты, зависящие от успеха препаратов.

По словам представителей компаний, это сотрудничество позволит фармацевтическому гиганту сосредоточить свои иммунологические исследования на методах лечения, направленных на восстановление иммунной системы, обеспечивая при этом непрерывную разработку перспективных активов.

«Эти активы обладают значительным потенциалом, и мы уверены, что новая компания ускорит их развитие, увеличивая потенциальную пользу для пациентов», — отметила Джули Розенблюм, старший вице-президент по развитию бизнеса Bristol-Myers Squibb.

Новую компанию возглавит Дэниел Линч, опытный фармацевтический руководитель. Он займет должности исполнительного председателя и временного генерального директора. Как отметили в BMS, Линч — опытный лидер биофармацевтической отрасли с многолетним опытом стратегического, операционного и управленческого развития компаний на различных стадиях роста. Он также войдет в совет директор NewCo.

В совет директоров также войдут представители Bain Capital и главный научный сотрудник BMS Роберт Пленге.

gxpnews