«Фармасил» призывает запретить продажу клонов препарата  «Энтеросгель»

ООО «Фармасил» готовится к очередному судебному разбирательству по защите прав на известный ОТС-препарат «Энтеросгель». Соответствующее заявление компания направила в Арбитражный суд Москвы. Ответчиком по делу выступает ООО «Гротекс» (юрлицо петербургской фармкомпании Solopharm), выпустившее препарат «Солосорб». Согласно документу, с которым ознакомились GxP News, истец призвал признать незаконным действия конкурента по изготовлению, продаже и хранению разработанного еще в советские годы энтеросорбента.

«ООО „Фармасил” не давало разрешения ООО „Гротекс” и аптечным организациям на производство и введение в гражданский оборот продукта, в котором использовано изобретение по патенту № 2293744 на группу „Адсорбент и способ его получения”», — говорится в заявлении компании.

Согласно документу, реализация препарата образцов «Солосорб» была подтверждена в рамках контрольной закупки препарата в ООО «Аптека-А.В.Е», ООО «Аптека-А.В.Е-1», ООО «Ава-Петер Фарм» и «Фаелит», которые выступили ответчиками по делу.

Если результаты экспертизы покажут, что ответчик использовал ту же формулу для создания своего препарата, то на законных основаниях он не сможет вывести на рынок аналогичное лекарство до завершения срока действия патента истца.

Обращение компании вновь актуализировало проблему незаконного копирования известных препаратов, которая создает серьезные риски как для производителей оригинальных лекарств, так и для аптечных сетей, которые в случае проигрыша вынуждены изымать из оборота сразу всю партию незарегистрированной продукции, неся финансовые и репутационные потери.

Оригинальный препарат «Энтеросгель» получил широкую известность на постсоветском пространстве и по сей день занимает лидирующие позиции на рынке, пользуясь популярностью. Согласно данным ассоциации «Здоровый диалог», собранным на основе анализа индекса доверия лекарственным препаратам, продающимся в российских аптеках, «Энтеросгель» входит в топ-10 брендов безрецептурных (OTC) препаратов, которые продемонстрировали индекс доверия выше 50 единиц.

Недобросовестные конкуренты неоднократно пытались выпускать копии с альтернативными наименованиями, что приводило к длительным судебным разбирательствам. Только в 2017 году «Фармасил» дважды успешно защитил свои права в судах России и Казахстана против украинской компании «Экологоохранная фирма „Креома-Фарм”», пытавшейся использовать «фейковый» патент.

В июле 2025 года «Фармасил» также одержал победу в суде над компанией «Алвилс», которая выпустила на рынок клон под названием «Энтеродезгель». Судебный спор привел к снятию с производства препарата «Энтеродезгель». При этом суд постановил не только изъять, но уничтожить всю продукцию потерпевшей стороны.

Подобные случаи недобросовестной конкуренции подрывают доверие к отрасли и снижают инвестиционную привлекательность фармацевтических инноваций. При этом каждая судебная победа оригинального производителя укрепляет правоприменительную практику в области защиты интеллектуальной собственности в фармацевтике.

По данным аналитической компании DSM Group, препараты, в отношении которых ведутся патентные споры, занимают до 15% российского фармацевтического рынка. Эти споры обычно касаются прав на производство и продажу лекарств, что может приводить к задержкам вывода на рынок новых препаратов и влиять на ценообразование.