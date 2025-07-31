Экс-главу Минздрава Ингушетии заключили под стражу

Бывший министр здравоохранения Ингушетии Магомедбашир Балаев заключен под стражу. Его подозревают в хищении 53,3 млн руб., которые были выделены региону Минздравом РФ в качестве субсидии на закупку медоборудования.

Суд апелляционной инстанции по уголовным делам Верховного суда Ингушетии заключил под стражу до 4 сентября 36-летнего главврача Республиканского онкологического диспансера, бывшего министра здравоохранения республики Магомедбашира Балаева, рассказали в пресс-службе суда.

Ранее Магасский районный суд отказал в ходатайстве руководителя следственной группы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, освободив Балаева. Прокуратура обжаловала это постановление.

Экс-министра подозревают в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч.4 ст.159 УК РФ). По версии следствия, в сговор вступили Качанов А.В., Зязиков Б.М., Балаев М.Х. и иные неустановленные лица. С июля 2022 года по июль 2023-го они путем обмана похитили бюджетные средства, выделенные в качестве субсидии Минздраву Ингушетии на закупку медицинского оборудования. Ущерб бюджету республики составил 53,3 млн руб.

Фигуранта дела взяли под стражу в зале суда.

Фото: ingushetia.ru

Дина Коблова

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