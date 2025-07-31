Минздрав намерен утвердить порядок применения клинических рекомендаций
Минздрав разработал порядок применения клинических рекомендаций (КР). Согласно документу, КР не будут проверяться в рамках госнадзора, но станут основой для оценки качества медпомощи страховыми компаниями.
Минздрав разработал порядок применения клинических рекомендаций (КР). Проект приказа об этом проходит общественное обсуждение до 12 августа.
Документ содержит 12 пунктов. Согласно им, в случае невозможности проведения в медорганизации медицинского вмешательства, предусмотренного КР (отсутствие лицензии, квалификации специалистов, медизделий, лекарств и т.д.), пациенту должны оказать помощь с применением телемедицинских технологий или направить в другую клинику.
Если КР содержит тезис-рекомендацию о применении препарата, лечебного питания или о выполнении медицинского вмешательства с использованием медизделия, обращение которых прекращено или приостановлено, такая тезис-рекомендация не применяется (не учитывается). Назначение и применение таких препаратов, медизделий или лечебного питания допускаются только при наличии медицинских показаний по решению врачебной комиссии.
Кроме того, клинические рекомендации не станут предметом федерального государственного контроля (надзора) качества и безопасности медицинской деятельности. Однако на основе положений этих документов сформируют критерии, которые будут применяться страховыми медицинскими организациями (СМО) при экспертизе качества оказанной медпомощи.
Ранее президент подписал Федеральный закон № 261-ФЗ от 23.07.2025, согласно которому врачи наделяются правом применять клинические рекомендации исходя из индивидуальных потребностей каждого пациента. Речь идет о документах, в которых описаны основанные на научных доказательствах методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации пациентов. По новым правилам такие рекомендации будут применять при необходимости (ранее их применение было обязательно вне зависимости от потребностей пациента).
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