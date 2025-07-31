Novartis отказалась от иска об отмене регистрации препарата «Руксолитиниб Фармасинтез»

Арбитажный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял отказ компаний Incyte Holdings Corporation и Novartis Pharma AG к АО «Фармасинтез-Норд» и Минздраву России. Изначально истцы указывали на нарушения интеллектуальных прав и требовали отменить регистрацию и исключить из ГРЛС «Руксолитиниб Фармасинтез», а также уничтожить все произведенные партии.

Компании Incyte Holdings Corporation («Инсайт Холдингс Корпорейшн») и Novartis Pharma AG («Новартис Фарма АГ») отказались от исковых требований к АО «Фармасинтез-Норд» и Минздраву России. Изначально они настаивали на признании использования изобретений по евразийскому патенту № 019504 в препарате «Руксолитиниб Фармасинтез», а также на отмене его регистрации, исключении из ГРЛС и уничтожении всех партий. Соответствующая информация содержится в материалах дела.

Иск был подан в ноябре 2024 года. Истцы просили:

признать использование изобретений по евразийскому патенту № 019504 (принадлежит Incyte Corporation (США), в Европе препарат продает Novartis) в препарате «Руксолитиниб Фармасинтез» (МНН руксолитиниб), регистрационное удостоверение на который выдано в сентябре прошлого года;

пресечь действия, создающие угрозу нарушения исключительного права компаний «Инсайт Холдингс Корпорейшн» и «Новартис Фарма АГ» на упомянутое изобретение, обязав Минздрав отозвать (отменить) регистрационное удостоверение на препарат;

обязать «Фармасинтез-Норд» не вводить в гражданский оборот и не предлагать к продаже свой руксолитиниб до истечения срока действия исключительного права на изобретения по евразийскому патенту № 019504 — до 21 марта 2028 года;

до этого же времени запретить АО «Фармасинтез-Норд» совершать действия, направленные на регистрацию лекарств, содержащих руксолитиниб или фармацевтически приемлемые соли руксолитиниба, в Российской Федерации.

В случае неисполнения этих требований «Инсайт Холдингс Корпорейшн» и «Новартис Фарма АГ» требовали присудить в их пользу неустойку в 100 тыс. руб. за первую неделю просрочки, 200 тыс. руб. — за вторую неделю и 300 тыс. руб. — за третью и последующие недели.

В июле Арбитражный суд прекратил производство по делу в связи с отказом истцов от иска в полном объеме. В связи с чем они приняли такое решение, неизвестно. В Novartis оперативно на запрос «ФВ» не ответили.

Вместе с тем Евразийский патент № 019504 на руксолитиниб фигурировал в споре между ФАС и компанией «АксельФарм», ранее сообщал «ФВ». Федеральная служба решила, что фармкомпания использовала его неправомерно и выдала предписание выплатить 960,8 млн руб. С этим решением Novartis отправилась в арбитражный суд и попросила ввести обеспечительные меры — обязать «АксельФарм» не продавать введенные в гражданский оборот упаковки. Однако суд истцу отказал.

«Мы приветствуем решение иностранной компании-производителя добросовестно воспользоваться своими процессуальными правами и отозвать иск, — прокомментировали «ФВ» сообщение о прекращении производства по делу в «Фармасинтез-Норд». — По нашему мнению, оснований к удовлетворению иска изначально не имелось. В своей деятельности АО «Фармасинтез» придерживался и продолжает придерживаться самых высоких стандартов в области охраны и защиты интеллектуальной собственности».

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Екатерина Погонцева

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