Объем рынка гомеопатических средств в РФ растет второй год подряд

Всего в рознице с января по июнь 2025 года (включая онлайн-продажи) было реализовано 12,6 млн упаковок гомеопатических средств. Натуральный прирост составил 1,9%, тогда как в стоимостном выражении рынок увеличился на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Снижение физического спроса отмечено в подавляющем большинстве субъектов РФ, включая Москву (падение показателя на 1,9%) и Санкт-Петербург (падение показателя на 0,2%). При этом положительная динамика зафиксирована только в 16 регионах, наиболее заметна тенденция в Чеченской Республике (рост на 20,8% в натуральном выражении), Республике Дагестан (рост на 11,2%) и Ненецком автономном округе (рост на 11,2%). Именно эти территории обеспечили ключевой вклад в общий рост показателей.

По итогам полугодия на рынке присутствовали 454 торговые марки гомеопатических средств, представленные в 623 SKU от 32 компаний. Более 84% оборота в денежном выражении сформировали три ключевых производителя – Heel (Германия) с долей 38,4%, российская «Материа Медика» (28,1%) и французская Boiron (17,8%). Основными драйверами продаж выступили товары Траумель, Анаферон и Гомеовокс соответственно. Наибольшее количество торговых марок среди компаний первой десятки зафиксировано у International Corporation Edas – 63 позиции. Ключевым продуктом компании остается Passambra Edas, сохраняющий стабильный спрос на протяжении последних лет.

Все производители из первой десятки показали рост стоимостных продаж. Самым заметным оказался результат британской компании А. Nelson & Cо, увеличившей выручку в 2,8 раза – 92% объема пришлось на средство Рескью Ремеди (Бах). В то же время в натуральном выражении большинство производителей зафиксировали спад: максимальное снижение отмечено у Московской фармацевтической фабрики – на 10,8%.

Развитие рынка гомеопатии в России происходит на фоне скептического общественного отношения к самому методу. По данным ВЦИОМ, в 2025 году 69% россиян знают или хотя бы что-то слышали о гомеопатии, уровень осведомленности граждан при этом снизился (в 2017 году – 74%). Доверие к гомеопатии выразили 32% респондентов (против 25% в 2017 году), недоверие – 47% (ранее 59%). Несмотря на официальное признание метода Минздравом в 1995 году, научные дискуссии вокруг эффективности гомеопатических средств сохраняются: в 2017 году комиссия РАН по борьбе с лженаукой заявила, что доказательная база гомеопатии недостаточна, а ее применение может быть сопряжено с отказом от необходимой терапии.

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