Сделка на $19 млрд: пока Европа и США радуются отмене торговой войны, фармкомпании подсчитывают убытки

США и Европейский союз избежали масштабной торговой конфронтации, но для производителей лекарств это не повод для радости. Пошлинами теперь будут облагаться и лекарственные препараты. Reuters спросил аналитиков, во что это обойдется отрасли. GxP News рассказывают о главных последствиях решения.

27 июля президент США Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявили о заключении нового торгового соглашения. Несмотря на то что стороны договорились о снижении пошлин с предполагаемых 30 до 15%, в соглашение были включены и фармацевтические препараты — ключевая статья европейского экспорта в США. В условиях, когда на долю ЕС приходится около 60% всего импорта лекарств в США, последствия могут оказаться болезненными — в прямом и переносном смысле.

По данным агентства Reuters, соглашение предполагает введение 15-процентной пошлины на весь спектр европейских товаров, включая медикаменты. Ранее лекарства не облагались пошлинами вовсе. Из-под нового тарифа выведена лишь часть дженериков. Остальные позиции попадут под налоговую нагрузку.

Европейские аналитики уже подсчитали: из-за новых условий отрасль может понести убытки в размере от $13 до $19 млрд. Для сравнения: если бы пошлина составила 25%, как предполагалось ранее, совокупные потери фармрынка США могли бы достичь $51 млрд в год. На этом фоне достигнутая договоренность выглядит как компромисс, но весьма болезненный для производителей.

К тому же это не финал. Как напоминает Reuters, США продолжают расследование в отношении импорта лекарств в рамках обеспечения национальной безопасности. Если оно завершится решением ввести отдельные отраслевые пошлины, тариф может вырасти в разы. Сам Дональд Трамп в июле не исключал возможности установления пошлины на лекарства на уровне до 200%.

Мнения аналитиков на счет вероятности такой перспективы разделились. Часть считает, что дополнительные пошлины в отношении ЕС вводиться не будут. Но не все столь оптимистичны. Так, аналитик ING Дидерик Штадиг говорит, что, хотя введение пошлин сверх 15% не ожидается, даже после завершения расследований в сфере национальной безопасности ничего не будет до конца ясно, «пока не будет подписано торговое соглашение». А аналитик UBS Мэтью Уэстон полагает, что торговая сделка все же будет включать защитные меры для экспорта фармацевтической продукции из ЕС — тем более такие меры обсуждаются на переговорах с Великобританией и Швейцарией.

Тем не менее даже при действующих условиях, по оценке Штадига, отрасль уже теряет порядка $13 млрд, и часть этих затрат, скорее всего, ляжет на конечного потребителя. Аналитик Bernstein Кортни Брин оценивает дополнительные затраты в $19 млрд, но подчеркивает, что компании могут покрыть часть затрат с помощью мер, которые они уже принимают, в частности, создание запасов лекарственных препаратов и новых соглашений с контрактными исследователями.

Некоторые игроки фармрынка уже перестраивают логистику. Так, французская Sanofi в июле объявила о продаже своего завода в Нью-Джерси компании Thermo Fisher, однако сохранит производство собственных препаратов на этой площадке. Швейцарская Roche увеличивает стратегические запасы в США, чтобы смягчить последствия возможных перебоев. По словам гендиректора Томаса Шинеккера, это необходимо на фоне сохраняющейся неопределенности.

Однако окончательные итоги соглашения зависят от того, какие именно препараты попадут под исключение. Уэстон из UBS подчеркивает: пока неясно, какие дженерики действительно будут освобождены от пошлин, — конкретные позиции еще предстоит уточнить. Но видно, что рынок пока еще сохраняет оптимизм: акции Sanofi, Roche и Sandoz Group в понедельник закрылись ростом от 0,5 до 1%.

gxpnews