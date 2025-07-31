Эксперты призвали включить фостемсавир для лечения ВИЧ в перечень ЖНВЛП

Экспертная группа «Здравресурс» направила в Министерство здравоохранения РФ обращение с предложением включить препарат фостемсавир в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Средство предназначено для пациентов с множественной лекарственной устойчивостью ВИЧ в составе комбинированной антиретровирусной терапии, когда другие схемы лечения невозможны. Предложение поступило в преддверии заседание ведомственной Комиссии по формированию лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарств, необходимых для оказания медпомощи.

Согласно данным Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС), «Рукобиа» от британской фармкомпании ViiV Healthcare, созданной как совместное предприятие Pfizer и GlaxoSmithKline. Это вторая по величине специализированная фармкомпания, занимающаяся разработкой и производством лекарств для лечения и профилактики ВИЧ-инфекции, после Gilead Sciences.

В своем письме эксперты подчеркнули, что фостемсавир незаменим для самой уязвимой группы пациентов — людей с ВИЧ, у которых развилась множественная лекарственная устойчивость (МЛУ). По их словам, для таких пациентов стандартные схемы антиретровирусной терапии перестали быть эффективными, и им требуется так называемая «терапия спасения».

В «Здравресурсе» отметили, что препарат приобретают по решению врачебных комиссий для пациентов с тотальной устойчивостью к другим схемам лечения. Однако стоимость инновационного фостемсавира является рекордной для антиретровирусной терапии в России. Стоимость одной таблетки, согласно данным экспертов, составляет 4183 рубля, упаковки — 250 980 рублей, а годового курса лечения — свыше 3 млн рублей. Эксперты настаивают «на обязательном и значительном снижении цены со стороны производителя» — как минимум на 15-20% от указанной в регдосье.

«Включение препарата в ЖНВЛП превратит точечные закупки в управляемый и предсказуемый процесс, гарантируя терапию для пациентов без альтернативных вариантов лечения. Если препарат будет закупаться централизованно, у федерального закупщика появятся рычаги для переговоров по объему и цене», — пояснили эксперты.

Ранее стало известно, что Минздрав проведет в августе двухдневное заседание ведомственной Комиссии по формированию лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарств, необходимых для оказания медпомощи. Министерство планирует рассмотреть 23 МНН на включение в ЖНВЛП и два на исключение. По программе «14 высокозатратных нозологий» (программа ВЗН) изменений не ожидается.

gxpnews