ФАС и «Круг добра» договорились о сотрудничестве при закупках фонда

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и благотворительный госфонд «Круг добра» заключили соглашение о совместной работе по обеспечению лекарствами детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. Документ подписали руководитель ФАС Максим Шаскольский и председатель правления фонда Александр Ткаченко на площадке Общественной палаты РФ. Соглашение предусматривает методическую поддержку, переговоры с производителями о ценах на препараты и медтехнику, а также проведение совместных мероприятий для представителей власти и поставщиков.

С 2021 года ФАС участвует в переговорах по закупкам незарегистрированных в России лекарств для фонда. За это время удалось снизить цены на более чем 50 препаратов и медизделий, сэкономив свыше 20 млрд рублей. В первой половине 2025 года ожидается дальнейшее снижение цен в среднем на 19%.

С 2023 года служба также анализирует ежегодно цены на фармпродукцию, используя данные зарубежных реестров, российских закупок и СМИ, учитывая логистику и дополнительные условия поставщиков. Как отметил Александр Ткаченко, сотрудничество с ФАС сделало закупочные процессы фонда прозрачными и защитило от недобросовестных практик. Экономия средств позволяет расширить помощь большему числу пациентов.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании фонда «Круг добра» в январе 2021 года. Его приоритетной задачей является в том числе реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения лекарствами и медизделиями детей с жизнеугрожающими и редкими заболеваниями. Перечень заболеваний фонда насчитывает 100 наименований. Объем средств, направленных на помощь подопечным, за 4 года существования организации составил более 413,4 млрд рублей.

Ранее коммерческий директор ООО «Алексион Фарма» (один из дистрибьюторов фонда) Алексей Косолапов отметил, что одним из важнейших прорывов в системе помощи пациентам фонда стала инициатива по формированию специального резерва лекарств. Он предложил масштабировать эту практику, в частности, расширить круг препаратов, которые могут включаться в резерв.

gxpnews