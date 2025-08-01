В России пресекли свыше 12 млн попыток продажи БАД с нарушениями

Система обязательной маркировки БАД в России за первое полугодие 2025 года заблокировала 12,3 млн попыток продажи продукции с нарушениями. Об этом говорится в отчете Роспотребнадзора. Среди них — почти 5 млн контрафактных упаковок и 2,8 млн единиц, не заявленных производителем в оборот. Одновременно фиксируется рост легального рынка.

За отчетный период система предотвратила 12,3 млн попыток продажи биологически активных добавок (БАД) с нарушениями, что составляет 5% от общего оборота. Из них более четверти (4,87 млн упак.) заблокировано как контрафактные. Также остановлены 2,8 млн упак., по которым производитель не подал сведения о вводе в оборот, и обнаружены нарушения корректности кодов и сроков годности. Система маркировки зарегистрировала 211 тысяч попыток продать заблокированные БАД, однако все они были пресечены.

С момента старта обязательной маркировки 1 сентября 2023 года число легальных импортеров выросло в десять раз, производителей — почти втрое. Объемы вводимой ежемесячно в оборот продукции увеличились в четыре раза. Если в октябре 2023 года в оборот было введено 21,8 млн единиц БАД, то в марте 2025 года этот показатель превысил 80 млн. Розничные продажи маркированных БАД за год (март 2024—март 2025) выросли в 6,5 раза с 7 млн до более 45 млн единиц.