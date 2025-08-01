Мишустина попросили разобраться с нелегальной продажей лекарств и БАД на маркетплейсах

Общественная организация обнаружила на маркетплейсах карточки товаров с не зарегистрированными в России лекарствами и медизделиями: временные пломбы для зубов и китайские биодобавки. Михаилу Мишустину направлено письмо с просьбой принять меры, пишет «Коммерсантъ».

Московское общество защиты потребителей (МОЗП) обратилось к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой разобраться с продажей на маркетплейсах незарегистрованных лекарств, письмо оказалось в распоряжении «Коммерсанта».

В обращении общество приводит ссылки на карточки не зарегистрированных в России лекарств и медицинских изделий на Wildberries. Так, под видом накладных виниров продаются временные пломбы для зубов, которые устанавливаются в домашних условиях. На маркетплейсе также обнаружили китайские пищевые добавки, которые якобы лечат различные виды рака.

МОЗП считает, что маркетплейс допускает такие товары к продаже «умышленно в целях получения выгоды». В организации также указали, что количество предостережений, вынесенных Генпрокуратурой в отношении маркетплейса, выросло с января по май 2025 года на 260% год к году.

Для борьбы с продажей таких товаров МОЗП предлагает вывести маркетплейсы из-под действующих ограничений на проведение проверок и предоставить надзорным органам полномочия по применению «полноценных санкций по всем выявляемым фактам противоправной деятельности».

В Wildberries журналистам заявили, что не видели письма, но после запроса некоторые из перечисленных в обращении позиций были убраны с маркетплейса. В компании также пояснили, что «исходят из принципа добросовестности продавцов»: принимая оферту, они подтверждают, что их товары соответствуют нормам законодательства. Продавать безрецептурные препараты можно только при наличии соответствующей лицензии. Рецептурные лекарства можно купить только по модели click & collect — покупатель бронирует товар на сайте и оформляет самовывоз из аптек-партнеров.

В Ozon сообщили, что у них продажа лекарств возможна только в «закрытой» категории, куда продавцов допускают только при наличии аптечной лицензии. У продавцов БАД специалисты площадки проверяют свидетельства о госрегистрации.

Ранее Госдума приняла законопроект о платформенной экономике, который вступит в силу с 1 октября 2026 года. «ФВ» писал о правах и обязанностях маркетплейсов, продавцов и потребителей, а также о специальных требованиях для реализации лекарств и медизделий на цифровых платформах.

Дина Коблова

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