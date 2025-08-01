Apple и OpenAI подключатся к сервисам по передаче данных пациентов из США в медкарты

Соглашение охватывает более 60 компаний. Цель проекта – устранить фрагментацию системы электронных медицинских записей в США и обеспечить пациентам простой и безопасный доступ к данным. Еще одним направлением, которое будут развивать CMS с помощью технологических компаний, станет создание цифровых сервисов для профилактики, диагностики и сопровождения хронических заболеваний. Также центры запустят на medicare.gov библиотеку одобренных цифровых решений, соответствующих критериям безопасности и качества.

Федеральные власти США неоднократно предпринимали попытки обеспечить более эффективный обмен медицинской информацией между поставщиками медицинских услуг и пациентами, однако эти инициативы сталкивались с техническими сложностями, судебными тяжбами, избыточными бюрократическими барьерами, а также вызывали у экспертов вопросы, связанные с защитой конфиденциальности данных.

Согласно новой инициативе, продвигаемой администрацией президента США Дональда Трампа, пациентам потребуется дать согласие на передачу своих медданных и историй болезни в специализированные системы и приложения, управляемые частными технологическими компаниями. Данная мера направлена на упрощение доступа к медицинским картам и мониторингу состояния здоровья, что позволит миллионам американцев загружать и использовать свои персональные данные о здоровье через цифровые платформы.

Как сообщил директор по продукту Anthropic Майк Кригер, их ИИ-чатбот Claude уже позволяет, при согласии пациента, подключаться к медицинским системам и импортировать необходимую информацию. В компании Noom, которая разрабатывает приложения для контроля веса и метаболического здоровья, отметили, что новая архитектура позволит автоматически передавать анализы и другие документы без ручной загрузки и заполнения форм. «Согласно этой концепции CMS, пациенты смогут использовать любое доверенное приложение, чтобы получить полный медицинский архив, где бы он ни хранился», – подчеркнул генеральный директор Noom Джефф Кук.

Над реализацией программы, как сообщает CNN, работают бывшие отраслевые эксперты – и. о. главы подразделения цифрового здравоохранения DOGE Эми Глисон и экс-сотрудник компании Palantir Арда Кара. Они курируют внедрение цифровых решений в здравоохранении и сбор обратной связи от участников рынка.

Однако проект может столкнуться с рядом вызовов – от отсутствия механизмов контроля до возможного сопротивления со стороны правозащитных организаций. Последние предупреждают, что расширение доступа к личным данным пациентов может привести к их утечкам или использованию в коммерческих целях недобросовестными приложениями.

Похожие опасения уже выражали европейские регуляторы в связи с запуском Grok for Government – специализированной версии ИИ-системы Илона Маска для здравоохранения и научного сектора. Продукт анализирует загружаемые медицинские изображения, что вызывает сомнение относительно соблюдения норм конфиденциальности.