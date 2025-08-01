Bloomberg: AbbVie задумалась о приобретении Gilgamesh Pharmaceuticals за $1 млрд

Американская биофармацевтическая компания AbbVie рассматривает возможность приобрести частную биотехнологическую компанию Gilgamesh Pharmaceuticals, специализирующуюся на разработке новых лекарств для лечения неврологических заболеваний. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на данные источников. По их словам, стоимость сделки оценивается примерно в $1 млрд.

Переговоры о сделке могут завершиться в ближайшие недели. Представитель AbbVie отказался от комментариев, Gilgamesh также не ответила на запросы агентства.

Потенциальное приобретение соответствует стратегии AbbVie по расширению портфеля психиатрических препаратов. Компания ранее заключила два соглашения с Gedeon Richter (разработчиком антипсихотика «Врейлар») и приобрела Cerevel Therapeutics за $8,7 млрд для разработки препарата от шизофрении.

В 2024 году AbbVie уже инвестировала $65 млн авансом в Gilgamesh Pharmaceuticals. Соглашение предусматривало потенциальные выплаты до $1,95 млрд в виде бонусов и поэтапных платежей за совместную разработку препаратов для лечения психических расстройств. Gilgamesh Pharmaceuticals сообщила о 94% ремиссии во II фазе клинических испытаний своего психоделического препарата для пациентов с тяжелой депрессией.

Компания Gilgamesh Pharmaceuticals, основанная Джонатаном Спорном, специализируется на разработке методов лечения депрессии, тревожности, наркозависимости и других психических расстройств. В мае компания сообщила о положительных результатах клинических испытаний своего перспективного препарата GM-2505 для лечения большого депрессивного расстройства.

Для Gilgamesh Pharmaceuticals сделка с AbbVie может решить вопрос финансирования разработок. Последний инвестиционный раунд (серия B) компания провела в декабре 2022 года ($39 млн). Хотя $14 млн гранта в прошлом году были направлены на разработку препарата от опиоидной зависимости, основные программы компании (GM-2505 и GM-1020) не получили этого финансирования.

gxpnews