Moderna объявила о сокращении 10% сотрудников по всему миру

Американская биотехнологическая компания Moderna усиливает меры по сокращению затрат на фоне падения продаж вакцин от COVID-19. Производитель объявил о сокращении примерно 10% персонала, что снизит общую численность сотрудников до менее чем 5000 человек к концу года. Это решение, упомянутое во внутренней записке генерального директора Стефана Банселя, соответствует ранее объявленному плану по сокращению операционных расходов на $1,5 млрд к 2027 году.

«Мы добились значительного прогресса, сократив объемы НИОКР по мере завершения респираторных испытаний, пересмотрев соглашения с поставщиками и снизив производственные затраты. Были предприняты все усилия, чтобы избежать сокращения рабочих мест. Но сегодня реорганизация нашей операционной структуры и приведение структуры затрат в соответствие с реалиями нашего бизнеса крайне важны для сохранения фокуса и финансовой дисциплины», — заявил Бансель в служебной записке.

Он добавил, что «будущее Moderna светло», отметив, что у компании уже три одобренных продукта и в ближайшие 3 года планируется выпустить еще восемь. В мае Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило третий продукт Moderna — вакцину нового поколения от COVID-19.

Акции Moderna потеряли более 20% с начала года. В мае компания опубликовала отчет о продажах вакцин за I квартал, который оказался ниже прогнозов Уолл-стрит. Кроме того, фармгигант столкнулся с политическими вызовами после назначения Роберта Ф. Кеннеди-младшего министром здравоохранения и социальных служб США. Известный скептик вакцинации уже начал пересматривать рекомендации по иммунизации, что может ограничить доступ к вакцинам в США.

Ранее американский министр уволил всех членов Консультативного комитета по практике иммунизации (ACIP) при Центрах по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). По его словам, этот шаг должен восстановить доверие общественности к вакцинам. Комитет консультирует CDC по вопросам вакцинации от разных болезней, в том числе по срокам и охвату, готовит рекомендации по этому вопросу.

gxpnews