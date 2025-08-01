Длительный прием антиконвульсантов повышает риск переломов у пациентов

Пациенты с эпилепсией, принимающие антиконвульсанты более 10 лет, находятся в группе повышенного риска по переломам. К такому выводу пришли ученые из Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В. М. Бехтерева в ходе промежуточного этапа масштабного исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда.

Исследование, результаты которого опубликованы в журнале Consortium Psychiatricum, включило 100 взрослых пациентов с эпилепсией, принимающих антиконвульсанты не менее года, и 58 здоровых добровольцев. С помощью компьютерной томографии оценивалась минеральная плотность костной ткани, особенно в области бедренной кости, а также анализировались показатели минерального обмена.

Результаты показали: у пациентов, длительно принимавших антиконвульсанты, риск переломов был на 8% выше — переломы зафиксированы у 36% пациентов с эпилепсией против 28% в контрольной группе. При этом средняя длительность приема препаратов у перенесших переломы составила 14 лет, тогда как у тех, у кого переломов не было, — всего 5 лет.

Особенно выражено негативное влияние на костную ткань оказалось у пациентов, принимавших антиконвульсанты первого поколения: карбамазепин, вальпроевую кислоту и барбитураты (включая фенобарбитал). У них были достоверно более низкие показатели минеральной плотности костной ткани в поясничных позвонках по сравнению с пациентами на терапии препаратами нового поколения (леветирацетам, ламотриджин, окскарбазепин). Однако частота снижения плотности костей до уровня остеопении или остеопороза между группами статистически не различалась.

Ученые объясняют этот эффект тем, что старые антиконвульсанты активируют печеночные ферменты, ускоряющие распад витамина D. Это нарушает усвоение кальция, что со временем приводит к деминерализации костей и повышает риск остеопороза.

Исследователи планируют разработать модель прогнозирования риска остеопороза у пациентов с эпилепсией.

Ранее сообщалось, что российские ученые синтезировали новое вещество на основе производных бензимидазола, которое в лабораторных испытаниях показало способность снижать судорожную активность и защищать нейроны от повреждений. В отличие от ряда существующих препаратов, оно не вызывает тяжелых побочных эффектов и не приводит к ухудшению состояния после отмены. Исследование открывает перспективы для создания более безопасной и эффективной терапии эпилепсии.

gxpnews