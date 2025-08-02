MSD уволит 6000 человек в рамках программы по сокращению расходов

Американский фармгигант MSD объявил о планах сократить около 6000 сотрудников, что составляет 8% от общей численности персонала. Производитель сообщил изданию Fierce Pharma, что сокращения затронут подразделения рабочей силы компании по всему миру. Это решение последовало после того, как производитель объявил о масштабной программе сокращения расходов, призванной экономить около $3 млрд ежегодно к концу 2027 года.

Представители компании отметили, что сделают все возможное, чтобы у сотрудников была возможность пройти обучение и занять новые должности.

MSD не уточнила, какие именно подразделения и должности будут затронуты, а также не сообщила о возможном закрытии предприятий. Однако во время квартальной презентации компания заявила о планах сократить свое присутствие на мировом рынке недвижимости. Кроме того, MSD продолжит оптимизацию производственной сети, стремясь приблизить производство и дистрибуцию лекарств и вакцин к конечным потребителям.

Компания также объявила об упразднении части административных, торговых и научно-исследовательских позиций, одновременно планируя создание новых рабочих мест в стратегически важных направлениях бизнеса.

Эти изменения связаны с необходимостью трансформации бизнеса в условиях ожидаемого появления биоаналогов флагманского иммуноонкологического препарата компании «Китруда», который столкнется с истечением срока действия патента с 2028 года. Его продажи составили около $30 млрд в 2024 году.

Фармгигант теперь также активно расширяет портфель. В прошлом месяце MSD объявил, что заключил сделку по приобретению британской биофармацевтической компании Verona Pharma, специализирующейся на терапии заболеваний легких, примерно за $10 млрд. Взамен компания получила право на недавно одобренный препарат Ohtuvayre для лечения хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Это стало одной из самых крупных сделок в отрасли за 2025 год.

В марте компания также заключила лицензионное соглашение на сумму до $2 млрд с китайской Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals на экспериментальный препарат для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. FT также сообщила о переговорах MSD по покупке швейцарской MoonLake Immunotherapeutics более чем за $3 млрд.

gxpnews