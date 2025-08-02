Минздрав зарегистрировал в России третий аналог «Вегови»

Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало препарат для снижения веса и терапии сахарного диабета 2-го типа «Инсудайв Слим» (семаглутид) от российской фармацевтической компании «ПСК Фарма». Препарат будут выпускать в виде раствора для подкожного введения в пяти дозировках. Он стал третьим аналогом популярного бестселлера для снижения веса «Вегови» от датского фармгиганта Novo Nordisk. Ранее свои аналоги выпустили «Герофарм» и «Промомед».

Согласно данным госреестра, производителем фармсубстанции указана индийская «МСН Лайф Сайенсиз Прайвит Лимитед». «Инсудайв Слим» входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и должен быть доступен в рамках льготного обеспечения.

Novo Nordisk вывел «Вегови» на рынок США в 2021 году. В марте 2024 года препарат получил новое показание — снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых с такими заболеваниями или лишним весом. Помимо США препарат одобрен также в ЕС, Великобритании и ОАЭ.

Оригинальный препарат в России не зарегистрирован. Однако семаглутид защищен патентом до 2031 года, еще два компонента субстанции — до 2025 и 2038 годов. В конце 2023 года «Герофарм» и «Промомед» получили разрешения на выпуск препаратов с этим действующим веществом. Речь идет о препаратах «Семавик Некст» и «Велгия» соответственно. Разрешения были выданы на год.

«Промомед» в конце 2024 года получил от правительства новое разрешение. «Герофарм» продлил его через суд.

gxpnews