«Росатом» впервые направит в СЗФО радиофармпрепарат на основе самария-153

Госкорпорация «Росатом» запустила регулярные поставки радиофармпрепарата на основе самария-153 в Северо-Западный федеральный округ (СЗФО). Поставки осуществляет АО «В/О „Изотоп”» (входит в дивизион «Технологии здоровья» «Росатома»). Это открыло доступ пациентам региона к современному методу терапии при метастазах в костях. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на сообщение госкорпорации.

Препарат уже применяют в Российском научном центре радиологии и хирургических технологий им. академика А. М. Гранова в Санкт-Петербурге. Ранее пациентам из СЗФО приходилось выезжать в другие регионы для прохождения терапии. Теперь лечение стало доступным локально, что особенно важно для тяжелобольных.

Радиофармпрепарат на основе изотопа самария-153 используется в ядерной медицине для купирования болевого синдрома при костных метастазах ряда онкологических заболеваний. Препарат избирательно накапливается в пораженных участках костной ткани, оказывая локальное радиационное действие и минимизируя вред здоровым тканям.

Единственным в России производителем препарата является Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л. Я. Карпова (НИФХИ). Промышленное производство радиофармпрепарата на основе самария-153 ведется с 2004 года, а с 2016-го — отгрузки хлорида самария-153 в качестве сырья для радиофармцентров.

Изотоп получают на исследовательском реакторе ВВР-ц в Обнинске, а с 2024 года — также в реакторах РБМК-1000 Ленинградской АЭС. Успешные испытания подтвердили возможность промышленного масштабирования производства за счет кооперации между научными и энергетическими объектами «Росатома».

Особую сложность представляет логистика: период полураспада самария-153 — всего 46,5 часа. Это требует четкой координации между производством, транспортировкой и медицинскими центрами. «В/О „Изотоп”» обеспечивает доставку по всей стране, от Калининграда до Владивостока, используя специализированные схемы перевозки.

«Расширение географии поставок позволяет больше пациентов обеспечить стабильным доступом к терапии», — отметил гендиректор НИФХИ Олег Кононов.

Гендиректор «Изотопа» Максим Кушнарев подчеркнул, что поставки в СЗФО — часть стратегии развития отечественной ядерной медицины. Продление срока эксплуатации реакторов ЛАЭС до 2030 года позволит наращивать выпуск радиоизотопов.

Ранее пресс-служба «Росатома» сообщала, что в клинике Республики Казахстан впервые применили российский радиофармпрепарат «Самарий, 153Sm Оксабифор» для лечения метастазов в костях у пациентов с онкологическими заболеваниями. Препарат, произведенный НИФХИ, показал высокую эффективность в купировании болевого синдрома при костных метастазах, а также в локальном подавлении активности опухолевых очагов.

gxpnews