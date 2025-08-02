В России появилась вакцина против рака мочевого пузыря

Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало в июне новую вакцину «Имурон-вак», предназначенную для иммунотерапии рака мочевого пузыря и профилактики его рецидивов после удаления опухолей. Препарат разработали специалисты ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России. Как сообщил директор центра Александр Гинцбург, вакцина уже активно используется в послеоперационной терапии онкологических пациентов и пользуется высоким спросом в странах СНГ. Его слова процитировал ТАСС.

«Да, она [вакцина] зарегистрирована. И очень хорошо применяется в качестве иммунотерапии после операционного лечения рака мочевого пузыря», — заявил Гинцбург, добавив, что в ближайшее время планируется отправка крупной партии препарата в Армению.

Вакцина стимулирует иммунную систему и обладает противоопухолевой активностью. По словам Гинцбурга, исследования препарата были успешно завершены. Ученые получили дополнительные положительные результаты, которые позволят врачам иметь более ясную картину механизма действия вакцины.

Ранее стало известно, что в России начались клинические испытания новой онколитической вакцины «ЭнтероМикс» с участием 48 добровольцев. Разработка препарата велась специалистами НМИЦ радиологии Минздрава России в сотрудничестве с учеными ИМБ им. Энгельгардта РАН.

gxpnews