Трамп надавил на 17 фармкомпаний, чтобы снизить цены на лекарства в США

Президент США Дональд Трамп усилил давление на крупных производителей лекарств. Глава Белого дома направил письма руководителям 17 фармкомпаний с требованием снизить цены на рецептурные препараты в США до уровня зарубежных. В мае он уже подписал указ, обязывающий производителей лекарств сделать это, пригрозив рядом мер со стороны правительства в случае отказа. Среди компаний, получивших письма от правительства, — Eli Lilly, Sanofi, BMS, Regeneron Pharmaceuticals, AbbVie, MSD, Johnson & Johnson, GSK, Novartis и AstraZeneca.

Трамп пригрозил «использовать все имеющиеся в арсенале средства для защиты американских семей от продолжающейся практики недобросовестного ценообразования лекарств», если компании откажутся подчиниться. Он призвал каждую компанию взять на себя обязательства по достижению его целей к 29 сентября.

Американский лидер добавил, что фармпроизводители предложили потенциальные решения проблемы высоких цен на лекарства в США. Однако, по его словам, все эти предложения сводились к перекладыванию вины и требованиям изменений в политике, выгодных для самих компаний.

Президент потребовал установить «наиболее благоприятные» цены для участников госпрограммы медицинского страхования Medicaid, гарантировать одинаковую стоимость новых препаратов, вернуть избыточную прибыль, полученную за счет завышения цен за рубежом, и отказаться от более выгодных условий для других развитых стран. Администрация также рассматривает возможность прямых продаж лекарств пациентам без посредников, но только при соблюдении установленных ценовых условий.

После новости акции Pfizer, Eli Lilly и Gilead Sciences упали примерно на 2%, а фармацевтический индекс NYSE Arca Pharmaceutical снизился на 3%.

Трамп подписал широкомасштабный указ, который обязывает фармацевтические компании снизить стоимость на свои препараты до уровня цен в других странах и начать предлагать американцам самый низкий тариф. Согласно документу, для «достижения справедливого ценообразования» фармкомпании, работающие в США, должны применить так называемый принцип «страны, пользующейся режимом наибольшего благоприятствования». При этом производителям пригрозили последствиями, если они не добьются существенного прогресса.

Представители компаний Pfizer, Novo Nordisk и Novartis в отдельных заявлениях сообщили, что работают над поиском решений, которые помогут американцам получить доступ к необходимым лекарствам и позволят сделать их более доступными по цене. В Pfizer заявили, что переговоры компании с администрацией Трампа и Конгрессом «были продуктивными». Представители Novartis сообщили, что изучают полученное письмо.

Производители лекарств также готовятся к запланированным президентом пошлинам на импортируемые в США фармацевтические препараты. На заседании кабинета министров 8 июля Трамп снова поднял вопрос о введении 200-процентных пошлин на импорт фармацевтической продукции иностранного производства, предложив производителям год-полтора на перенос производств в США.

gxpnews