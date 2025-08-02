Фармацевты не хотят отказываться от бумажных вкладышей

Обсуждение отказа от бумажных инструкций в упаковках лекарств идет в России несколько лет и находит как сторонников, так и противников. На сайте GxP News эту проблему не так давно активно обсуждали представители фармбизнеса, аптечных сетей, регуляторов и пациентского сообщества. Опрос, проведенный в сообществе «Фарма РФ», показывает, что даже фармацевты до сих пор охотно используют вкладыши. Половина специалистов считает их более надежными, чем инструкции на электронных носителях.

Отказ от бумажных инструкций в упаковках лекарственных препаратов, по мнению сторонников этой меры, может способствовать снижению затрат производителей, сокращению количества отходов и упрощению доступа пациентов и медицинских работников к необходимой информации. Предполагается, что инструкции станут доступны через электронные ресурсы, такие как сайты производителей, информационные системы здравоохранения и другие цифровые платформы.

Тем не менее большинство фармацевтов, опрошенных в сообществе «Фарма РФ», пока не готовы полностью отказаться от бумажных вложений. Так, 66% респондентов по-прежнему используют печатные инструкции, когда возникает необходимость уточнить информацию о препарате.

Конечно, часть специалистов признает, что бумажные инструкции содержат большое количество врачебной информации, избыточной для пациентов, — с этим согласен 31% опрошенных. Кроме того, 26% отмечают, что всю необходимую информацию можно найти в интернете, а 28% указывают на неудобный мелкий шрифт, затрудняющий чтение, особенно для пожилых людей. Еще четверть респондентов считает, что печатные материалы увеличивают затраты на производство, что в конечном итоге сказывается на стоимости лекарств.

Однако и минусы отказа от бумажных инструкций очевидны. Так, 71% респондентов отмечает, что пожилые пациенты зачастую не имеют возможности ознакомиться с инструкцией в электронном виде. Проблемы с доступом к интернету, особенно в отдаленных регионах, подчеркивают 68% опрошенных. А 65% считают бумажный вариант более надежным: «Печатная инструкция — это документ, который не исчезнет и не будет изменен».

В качестве разумного компромисса фармацевты предлагают сохранить краткую и понятную для пациентов бумажную версию инструкции — такую позицию поддерживают 35% опрошенных. При этом 46% уверены, что печатные инструкции будут востребованы всегда.

Мнение экспертного сообщества совпадает с мнением фармацевтов: вопросов и противоречий остается много. Пару месяцев назад на сайте GxP News проблему отказа от бумажных инструкций активно обсуждали и представители фармбизнеса, и аптечных сетей, и регуляторов, и пациентского сообщества.

Тогда Александр Быков, директор по экономике здравоохранения АО «Р-Фарм», обратил внимание на то, что идея выпускать часть лекарственных препаратов с бумажной инструкцией, а часть — без нее лишь усложнит производственные процессы.

«С технологической точки зрения это означает создание двух отдельных потоков упаковки, маркировки и контроля качества, что увеличивает нагрузку на линии, повышает вероятность ошибок, приводит к удорожанию процесса и в конечном счете к росту себестоимости препарата», — отмечает он.

Быков предлагает сохранить обязательную инструкцию ко всем препаратам, но в компактной форме — с указанием ключевой информации, необходимой пациенту. При этом в таком вкладыше можно разместить QR-код, ведущий на полную версию инструкции, размещенную на официальных ресурсах: сайте Росздравнадзора, производителя или в соответствующем государственном реестре.

Елена Попова, старший директор по регуляторным вопросам и здравоохранению Ассоциации международных фармацевтических производителей, в свою очередь подчеркивает, что электронная инструкция позволяет интегрировать ее с электронной медицинской картой и рецептом. Это создает удобство для всех участников процесса — от врача до пациента. Однако, по ее словам, подобные решения вряд ли будут реализованы в ближайшие годы, и бумажные вкладыши, по всей видимости, сохранятся надолго.

Методология: опрос проходил в сообществе «Фарма РФ» с 23 июня до 14 июля 2025 года, в нем приняли участие 257 человек.