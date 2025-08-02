Минздрав выделит 1,5 млрд руб. на разработку подсистемы ведения реестров лекарств в ЕГИСЗ

Минздрав объявил конкурс на поиск подрядчика для развития подсистемы ведения реестров лекарств ЕГИСЗ (РЛП). На эти цели из бюджета выделено 1,49 млрд рублей, работу нужно закончить до декабря 2027 года. К 2025 году доля регистрационных удостоверений препаратов, в отношении которых осуществлена госрегистрация посредством РЛП, должна достигнуть 2%, к 2026 году — 10%.

Минздрав ищет подрядчика для развития Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) в части развития подсистемы ведения реестров лекарственных препаратов для медицинского применения. Соответствующий электронный конкурс опубликован в Единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок.

Подрядчику предстоит перенести данные из Федеральной информационной системы «Государственный реестр лекарственных средств для медицинского применения» (ИС ГРЛС) в подсистему ЕГИСЗ «Подсистема ведения реестров лекарственных препаратов для медицинского применения», а также обеспечить синхронизацию обновленных данных (РЛП).

Согласно документации конкурса, подсистема предназначена для:

сбора информации и учета зарегистрированных лекарств и фармсубстанций, зарегистрированных предельных отпускных цен производителей на препараты, включенные в Перечень ЖНВЛП, выданных разрешений на проведение клинических исследований, ввоз незарегистрированных препаратов, ввоз или вывоз биоматериалов, полученных при проведении КИ;

автоматизации процессов оказания госуслуг в этой сфере;

ведения и публикации реестров результатов оказания государственных услуг;

направления итогов предоставления госуслуг заявителям, в том числе и электронных выписок, из соответствующих реестров.

Результат работы оценят по достижении ключевых результатов. Так, доля регистрационных удостоверений препаратов, в отношении которых осуществлена государственная регистрация посредством РЛП, должна достигнуть 2% к 2025 году и 10% к 2026 году.

Работы выполняются в три этапа с правом досрочного выполнения. Первый этап должен быть завершен до 5 декабря 2025 года, второй — до 1 июня 2026 года и заключительный этап — до 7 декабря 2026 года.

На развитие подсистемы направят 1,49 млрд рублей. Заявки на конкурс принимают до 21 августа.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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