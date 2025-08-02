Novo Nordisk избрала нового гендиректора на фоне замедления роста продаж

Novo Nordisk сменила гендиректора после снижения спроса на препараты для лечения диабета и ожирения. С 7 августа должность займет Мазияр Майк Дустдар, начавший карьеру в компании 33 года назад.

Мазияр Майк Дустдар назначен новым генеральным директором датской фармацевтической компании Novo Nordisk, переживающей ослабление позиций на рынке препаратов для снижения веса. Об этом говорится в пресс-релизе.

Он придет на место Ларса Йоргенсена, который в мае неожиданно ушел в отставку. Вступление в должность состоится 7 августа.

Дустдар работает в Novo Nordisk более 30 лет. Он начал с позиции офисного сотрудника, а в 2013 году стал старшим вице-президентом по международным операциям. С тех пор под его руководством находится 80 зарубежных отделений фармгиганта, которые удвоили объем продаж за это время — в прошлом году их выручка составила 112 млрд датских крон (16,5 млрд долл.).

Вместе с этим производитель сообщил, что объединил подразделения доклинических и клинических исследований в единую структуру. Ее возглавит Мартин Хольст Ланге.

Novo Nordisk сталкивается с растущей проблемой распространения подделок своих препаратов на основе семаглутида, приносящих основную долю доходов. Ведутся многочисленные судебные разбирательства с целью защитить потребителей от фальсифицированных лекарств, которые стоят в три-четыре раза дешевле оригиналов (месячный курс «Оземпика»/Wegovy обходится в 800—1400 долл. без страхового покрытия, их копии — 199—300 долл.).

Кроме того, недавние прямые сравнительные исследования показали, что продукция датской компании уступает по эффективности конкурентам. Тирзепатид, разработанный корпорацией Eli Lilly, помог снизить вес участников на 20,2%, в то время как семаглутид — только на 13,7%. Превосходство отмечено по еще четырем показателям.

В июле Novo Nordisk скорректировала финансовые прогнозы на 2025 год. Если в январе заявляли о росте продаж Wegovy и «Оземпика» на 13–21%, то теперь — на 8—14%.

Фото: novonordisk.com

Владимир Заболотских

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