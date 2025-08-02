Мамука Михелашвили стал генеральным директором «Гротекса»

В топ-менеджменте компании «Гротекс» (бренд Solopharm) произошли изменения. На должность генерального директора назначен Мамука Михелашвили, ранее занимавший пост исполнительного директора компании. Основатель компании Олег Жеребцов, ранее руководивший ею, продолжит определять стратегию развития в позиции председателя совета директоров.

На должность генерального директора «Гротекса» Михелашвили был назначен 25 июля, сообщили в пресс-службе компании. До этого он был исполнительным и коммерческим директором компании.

«Мамука Михелашвили, начав свой путь с должности провизора в аптечной сети, сегодня обладает значительным управленческим опытом в фармацевтическом ритейле и дистрибуции и глубоко вовлечен в стратегическое развитие компании Solopharm, — сказали в пресс-службе. — Его назначение на пост генерального директора отражает преемственность в управлении и направлено на дальнейшее усиление рыночных позиций компании в России и на международных рынках и операционной эффективности».

Два года назад Жеребцов уже покидал пост генерального директора: тогда на него был назначен Павел Семьянов, ранее занимавший должность финансового директора компании. Тогда Жеребцов стал председателем совета директоров компании.

Компания основана в 2010 году Олегом Жеребцовым. С 2012 года он был гендиректором компании. Портфель предприятия насчитывает более 200 препаратов. Компания экспортирует свою продукцию в 14 стран.

По данным компании, в 2024 году «Гротекс» получил 25,6 млрд руб. выручки без НДС, EBITDA составила более 5 млрд руб. Ежегодно компания инвестирует 3—5 млрд руб. в развитие – это земля, здания, новое оборудование и разработки. В этом году производитель планирует выручку на 30% больше, половина которой придется на инфляционный рост, цель по EBITDA – плюс 40%.

Ольга Коберник

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