Трамп уволил главу центра оценки и регистрации биопрепаратов в FDA через три месяца работы

Трамп уволил Винея Прасада — директора подразделения FDA, которое одобряет биопрепараты, после кампании правой активистки Лоры Лумер, назвавшей его «леваком» в соцсетях, и общественной критики за решение отозвать с рынка генную терапию от мышечной дистрофии Elevidys. Против этой инициативы американского президента выступали как текущий министр здравоохранения страны, так и глава регуляторного органа, который назвал Прасада выдающимся ученым.

Президент США Дональд Трамп распорядился уволить главу Центра по оценке и исследованию биологических препаратов (CBER) при Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Винея Прасада. Об этом пишет издание Politico.

Поводом стала кампания, развернутая в соцсетях ультраправой активисткой и блогером Лорой Лумер, которая входит в близкое окружение главы государства, говорится в сообщении. Она назвала Прасада «леваком, наносящим ущерб работе FDA», ссылаясь на его старые публикации в интернете. В них высказываются либеральные взгляды и выражается поддержка представителям Демократической партии США — Джо Байдену во время президентских выборов, сенаторам Берни Сандерсу и Элизабет Уоррен. Также приведен фрагмент из интервью, где чиновник шутит, показывая, как колет куклу вуду с изображением Трампа.

Лумер известна скандальными заявлениями — к примеру, она продвигала теории заговора и исламофобскую риторику. Ранее ее посты привели к отставке руководства Агентства национальной безопасности и Совета национальной безопасности Белого дома.

Бывший сенатор Рик Санторум, чья дочь страдает редким наследственным заболеванием, обвинил Прасада в недавней приостановке продаж генной терапии Elevidys (delandistrogene moxeparvovec) от компании Sarepta Therapeutics, говорится в сообщении. Предполагалось, что препарат для лечения мышечной дистрофии Дюшенна мог быть причиной смерти трех испытуемых — по одному случаю связь уже опровергнута, а генная терапия вновь доступна для покупки. Как указывается, политик обращался с претензиями по работе FDA к администрации президента.

Редакционная коллегия Wall Street Journal окрестила экс-руководителя CBER «единоличным вершителем судеб пациентов» за отзыв Elevidys с рынка. В газете считают, что он принял это решение в одностороннем порядке.

Он также подвергся критике со стороны официальных лиц и экспертов, когда в мае FDA ограничило использование двух новых вакцин для профилактики COVID-19 только среди пожилых людей и пациентов с ослабленным иммунитетом. Утверждалось, что Прасад проигнорировал мнение штатных сотрудников ведомства, рекомендовавших разрешить делать прививки от коронавируса здоровым молодым американцам.

Против его ухода с поста были министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший и глава FDA Марти Макарри. Последний отзывался о нем как о «гении» и «одном из самых выдающихся ученых нашего поколения», расценивая все нападки как «клевету».

Прасад — врач со специализацией в области гематологии и онкологии, бывший профессор Калифорнийского университета. Он возглавлял CBER всего три месяца, придя в мае на смену Питеру Марксу, уволенному Кеннеди из-за разногласий по вакцинам — в прошлом министр неоднократно озвучивал скептическое отношение к ним.

Исполняющим обязанности назначен Джордж Тидмарш — онколог, основавший несколько фармкомпаний и лично руководивший разработкой семи лекарств, одобренных FDA (против шока, малярии, раковых и редких патологий). Однако один из источников Politico опасается, что теперь Кеннеди может избрать в руководящий состав регулятора «ярых антипрививочников».

CBER — подразделение FDA, которое проводит полную оценку безопасности и эффективности биологических лекарств (вакцин, препаратов крови, генных и клеточных терапий, аллерген-специфических иммунотерапий и др.). Здесь же регистрируют эту продукцию и осуществляют надзор за ней после выхода в продажи.

Фото: whitehouse.gov