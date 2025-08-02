«Аргументум Фарма» направит на производство препаратов из перечня ЖНВЛП 1,8 млрд рублей

Предприятие «Агрументум Фарма» расположится на площади 8 тысяч кв. м и будет производить препараты для стабилизации артериального давления при оперативных вмешательствах, для терапии артериальной гипертензии, тахикардии, инфаркта миокарда, а также для лечения болевого синдрома, в том числе для обезболивания при родах.

Предприятие оснастят автоматизированными линиями розлива и упаковки, обеспечивающими наполнение флаконов, ампул и шприцев без участия оператора.

«Аргументум Фарма» анонсировала производство лекарственных средств в ОЭЗ, включая препараты из перечня ЖНВЛП, в августе 2021 года. Реализация проекта на тот момент была запланирована в два этапа: первая очередь производства должна была быть введена в эксплуатацию до конца 2023 года, полный запуск мощностей – стартовать в течение четырех лет. Общий объем инвестиций в проект в 2021 году оценивался более чем в 1,5 млрд рублей.

В июле 2025 года стало известно, что в ОЭЗ «Дубна» компания «Алсигма» (входит в АО «Алтегра») реализует проект по созданию производства противоопухолевых препаратов, антагонистов гормонов и родственных соединений. Объем инвестиций составит 1,8 млрд рублей.