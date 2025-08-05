ФАС оштрафовала «Герофарм» за рекламу препарата «Семавик» на гала-концерте в Сочи

УФАС по Московской области оштрафовало фармкомпанию «Герофарм» на 200 тыс. руб. за рекламу рецептурного препарата «Семавик» на гала-концерте «Новая волна 2024» и ужине журнала «Hello» в Сочи. Компанию признали нарушившей Закон о рекламе.

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Московской области оштрафовало ООО «Герофарм» за нарушение Закона о рекламе, сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.

Как следует из постановления в базе решений ФАС, препарат «Семавик» (МНН семаглутид, используется при сахарном диабете 2-го типа) был прорекламирован в ходе гала-концерта «Новая волна 2024» и гала-ужина журнала «Hello» в Олимпийском парке в Сочи. Доказательствами послужили спонсорский договор с ООО «АРС-ПЕРФОМАНС» и видеоролики с мероприятий.