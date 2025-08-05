В Кемеровской области назначили руководителя Минздрава

Андрей Тарасов в 2005 году окончил Кемеровскую государственную медицинскую академию по специальности «лечебное дело», в 2006 году завершил обучение в клинической интернатуру по специальности «хирургия», в 2008 году – в клинической ординатуре по «хирургии», а в 2013 году – по «урологии».

Трудовую деятельность Тарасов начал в Кемеровской ГКБ №11 на позиции врача-хирурга. В 2014 году он получил ученую степень кандидата медицинских наук. В 2015 году прошел профессиональную переподготовку по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье», в 2021 году – по «онкологии».

В июне 2020 года Андрей Тарасов стал заместителем главного врача по хирургическим вопросам в ГКБ, а в июле 2022 года его назначили главным врачом медучреждения.

Дмитрий Беглов был министром здравоохранения Кемеровской области с апреля 2022 года. О своей отставке он заявил 6 июня 2025 года. Тогда экс-чиновник причины ухода с должности не озвучил, однако отметил – на посту «трудился с самоотдачей, вникая в существующие проблемы, реагируя на каждое обращение и стараясь помочь».

Спустя сутки, 7 июня, правоохранители задержали Беглова и предъявили обвинение получении взяток в особо крупном размере, предполагаемую сумму не называли. В СК полагают, что с января по июнь 2025 года бывший руководитель кузбасского Минздрава, «действуя умышленно, из корыстных побуждений и с целью получения взятки в крупном и особо крупном размере», якобы получил деньги от представителя компании за помощь и «общее покровительство по службе деятельности индивидуального предпринимателя и юридических лиц, представляемых взяткодателем».

Возможным взяткодателем следствие считает руководителя обособленного подразделения в городе Кемерово – ООО «Медтрейд-СРЦ». По решению суда ему назначена мера пресечения в виде домашнего ареста до 7 августа 2025 года. В картотеке суда указано, что речь идет о Сергее Ксензове.

Дмитрия Беглова Центральный районный суд Кемерово отправил в СИЗО – тоже до 7 августа. Он пытался обжаловать решение, ссылаясь на свои сердечно-сосудистые заболевания и наличие у него несовершеннолетних детей. Кемеровский областной суд ходатайство не удовлетворил. В конце июля Центральный райсуд продлил меру пресечения Беглову до 7 ноября 2025 года.