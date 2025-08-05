Noom выпустила более дешевую версию семаглутида от Novo Nordisk

Американская частная компания Noom, предоставляющая услуги по снижению веса, фитнесу и поддержанию психического здоровья через мобильное приложение по подписке, объявила о старте продаж копии популярного препарата на основе семаглутида «Вегови» от датского фармгиганта Novo Nordisk. Как пишет Reuters, компания готова предоставить свою продукцию по ознакомительной цене $119 за четверть стандартной дозы оригинального лекарства, чтобы позволить пациентам ознакомиться с терапией по более доступной цене.

Однако после первого месяца стоимость комбинированного семаглутида (международное непатентованное название «Вегови») в программе Noom увеличится до $199 в месяц. При этом максимальная предлагаемая доза составит 0,6 мг, тогда как стандартная терапевтическая доза оригинального «Вегови» — 2,4 мг.

Noom заявила, что более низкая доза препарата в ее программе позволит сделать продукт более доступным и повысит приверженность лечению, поскольку потенциально снизить частоту побочных эффектов. В компании ранее заявили, что цены на фирменные препараты ГПП-1 были «искусственно завышены в США» на фоне растущего спроса.

Ранее стало известно, что Novo Nordisk покинула десятку самых дорогих компаний Европы. Акции компании рухнули на прошлой неделе на 32%. Капитализация компании сократилась до $206 млрд, что ниже показателей Nestle, AstraZeneca, Roche и Novartis.

Это произошло после того, как производитель препаратов для похудения «Оземпик» и «Вегови» снизил свои прогнозы на год и назначил инсайдера компании новым генеральным директором. Дополнительное давление на котировки оказали заявления американского лидера Дональда Трампа с призывом к снижению цен на лекарства в США.

gxpnews