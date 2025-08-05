Аналитики: средний чек в российских аптеках вырос на 10,8%

Средний чек в российских аптеках за январь — июнь 2025 года составил 763 рубля (с НДС), что на 10,8% выше показателей аналогичного периода 2024 года, сообщили в аналитической компании RNC Pharma. Согласно их данным, средний чек по лекарственному ассортименту достигал 615 рублей (+13,5%), в то время как по парафармацевтике он составил 148,5 рубля (+0,8%). При этом рост общего показателя замедлился по сравнению с 2024 годом, когда динамика составляла 12,4%, что связано со снижением спроса на нелекарственную продукцию.

Аналитики отметили, что за указанный период почти во всех регионах страны средний чек вырос более чем на 10%, за исключением Москвы, где рост составил всего 4%. В 40 регионах средний чек превысил 700 рублей, а в шести субъектах остался ниже 600 рублей.

Минимальный показатель эксперты зафиксировали в Республике Тыва (556 рублей), максимальный — в Чукотском автономном округе (1171 рубль, +9%). Высокие показатели отметили и в Москве, где средний чек составил 1127 рублей (в 2024 году он был на уровне 1084 рублей), из которых 892 рубля приходились на лекарства и 235 рублей — на сопутствующие товары. Санкт-Петербург занял третье место по размеру среднего чека с показателем 993 рубля (+7,4%), из которых 791 рубль приходится на лекарства.

В большинстве регионов доля лекарств в структуре чека превышает 80%, максимум зафиксирован в Рязанской области (84,3%). Однако в некоторых субъектах, таких как Республика Тыва, доля парафармацевтики остается высокой — 26,2%. В Москве этот показатель снизился до 20,8% против 27% в первом полугодии 2024 года.

Ранее аналитики сообщили, что в феврале 2025 года стоимость средней упаковки на лекарства в российской фармрознице достигла абсолютного максимума: 364 рубля. Показатель вырос на 13% относительно аналогичного месяца прошлого года. Стоимость в расчете на одну минимальную единицу дозирования также достигла своего максимального значения и в феврале составила 18,3 рубля. Это на 10,7% больше, чем годом ранее.

gxpnews