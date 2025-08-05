Novo Nordisk выбыла из топ-10 самых дорогих компаний Европы

Датский фармгигант Novo Nordisk покинул десятку самых дорогих компаний Европы, сообщил Bloomberg. Акции компании рухнули на прошлой неделе на 32% после того, как производитель препаратов для похудения «Оземпик» и «Вегови» снизил свои прогнозы на год и назначил инсайдера компании новым генеральным директором. Дополнительное давление на котировки оказали заявления американского лидера Дональда Трампа с призывом к снижению цен на лекарства в США. В результате всех этих событий капитализация компании сократилась до $206 млрд. Это ниже показателей Nestle, AstraZeneca, Roche и Novartis.

29 июля фармгигант ухудшил прогнозы выручки и операционной прибыли на текущий год: теперь она ожидает роста выручки на 8−14% и увеличения операционной прибыли на 10−16%. При этом предыдущий прогноз предусматривал подъем показателей на 13−21% и 16−24% соответственно. Ухудшение прогнозов вызвано в том числе снижением ожидаемых продаж «Оземпика» и «Вегови».

Фармкомпания также столкнулась с масштабным распространением контрафактных версий своих ключевых препаратов на основе семаглутида, которые формируют основу доходов компании. Компания ведет многочисленные судебные разбирательства, чтобы защитить потребителей от фальсифицированных лекарств, которые стоят в три-четыре раза дешевле оригиналов.

Еще одной проблемой для Novo Nordisk стала конкуренция со стороны более дешевых аналогов для пациентов в США. Ранее аптекам, специализирующимся на изготовлении лекарств по рецептурам, было разрешено производить и продавать более дешевые копии лекарств в условиях дефицита оригинальных препаратов. И хотя это разрешение было отозвано, проблема остается актуальной.

Кроме того, на прошлой неделе Трамп направил письма руководителям 17 фармкомпаний, в том числе Novo Nordisk, с требованием снизить цены на рецептурные препараты в США до уровня зарубежных. Он призвал каждую компанию взять на себя обязательства по достижению этих целей к 29 сентября. Глава Белого дома заявил, что «использует все имеющиеся в арсенале средства для защиты американских семей от продолжающейся практики недобросовестного ценообразования лекарств», если компании откажутся подчиниться.

При этом всего полтора месяца назад Novo Nordisk вернула себе статус самой дорогой в Европе, временно уступив первенство немецкому разработчику программного обеспечения SAP в марте этого года. В июне ее акции подорожали после объявления о планах перевести экспериментальный препарат для контроля веса «Амикретин» на позднюю стадию разработки. Тогда капитализация фармкомпании достигла $365 млрд, что позволило ей вновь стать самой дорогой публичной компанией в Европе.

gxpnews