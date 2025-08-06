В Хакасии 20 заведующих аптек привлекли к ответственности за несвоевременный учет лекарств

Прокуратура Республики Хакасия обнаружила нарушения в работе фельдшерско-акушерских пунктов: отсутствие минимального набора лекарств, нехватку 24 единиц медоборудования. За несвоевременный учет лекарственных средств к ответственности привлечены 20 заведующих аптек.

Прокуратура Республики Хакасия обнаружила, что в Июсском, Кобяковском и Приисковом фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) не было минимального ассортимента лекарств, необходимых для оказания медицинской помощи. Главврачу Копьевской районной больницы было внесено представление, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Также нарушения стандартов оказания медпомощи выявили в ФАП в селе Арбаты и деревне Малая Сея. Здесь не было 24 единиц медоборудования: инструментальный стол, электрический стерилизатор, аппараты для измерения артериального давления, тонометр для измерения внутриглазного давления и другие.