Правительство утвердило перечень жидкостей, на которые не действует закон об обороте метанола

Правительство утвердило Перечень метанолсодержащих жидкостей, на которые не распространяется действие закона о регулировании оборота метанола. Распоряжение № 2035-р от 29.07.2025x` опубликовано на портале правовой информации.
Перечень состоит из 59 пунктов. В список включили в том числе:
- изопропиловый спирт технический модифицированный;
- поливиниловый спирт;
- формалин концентрированный малометанольный;
- формалин, субстанция-раствор;
- формалин технический;
- формальдегид, раствор водный;
- формидрон;
- реактив Карла Фишера;
- реактивы химические общелабораторного назначения;
- бактерициды;
- спиртосодержащие непищевые растворы.
Документ вступит в силу с 1 сентября 2025 года.
На химреактивы из перечня не распространяются положения Федерального закона № 108-ФЗ от 23.05.2025 «О государственном регулировании оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей», который президент подписал в мае.
