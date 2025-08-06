«  
Правительство утвердило перечень жидкостей, на которые не действует закон об обороте метанола

Правительство утвердило перечень метанолсодержащих жидкостей и химических реактивов, на которые не распространяется закон об обороте метанола, принятый в мае. Список состоит из 59 пунктов.

Правительство утвердило Перечень метанолсодержащих жидкостей, на которые не распространяется действие закона о регулировании оборота метанола. Распоряжение № 2035-р от 29.07.2025x` опубликовано на портале правовой информации.

Перечень состоит из 59 пунктов. В список включили в том числе:

  • изопропиловый спирт технический модифицированный;
  • поливиниловый спирт;
  • формалин концентрированный малометанольный;
  • формалин, субстанция-раствор;
  • формалин технический;
  • формальдегид, раствор водный;
  • формидрон;
  • реактив Карла Фишера;
  • реактивы химические общелабораторного назначения;
  • бактерициды;
  • спиртосодержащие непищевые растворы.

Документ вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

На химреактивы из перечня не распространяются положения Федерального закона № 108-ФЗ от 23.05.2025 «О государственном регулировании оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей», который президент подписал в мае.
Фото: 123rf.com

Дина Коблова
pharmvestnik

6 августа, 2025