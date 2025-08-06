Правительство утвердило перечень жидкостей, на которые не действует закон об обороте метанола

Правительство утвердило перечень метанолсодержащих жидкостей и химических реактивов, на которые не распространяется закон об обороте метанола, принятый в мае. Список состоит из 59 пунктов.

Правительство утвердило Перечень метанолсодержащих жидкостей, на которые не распространяется действие закона о регулировании оборота метанола. Распоряжение № 2035-р от 29.07.2025x` опубликовано на портале правовой информации.

Перечень состоит из 59 пунктов. В список включили в том числе:

изопропиловый спирт технический модифицированный;

поливиниловый спирт;

формалин концентрированный малометанольный;

формалин, субстанция-раствор;

формалин технический;

формальдегид, раствор водный;

формидрон;

реактив Карла Фишера;

реактивы химические общелабораторного назначения;

бактерициды;

спиртосодержащие непищевые растворы.