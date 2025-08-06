Две чиновницы красноярского Минздрава уволены на фоне срыва поставок лекарств Правительство утвердило перечень жидкостей, на которые не действует закон об обороте метанола » Обзор регуляторных одобрений в США, Великобритании и ЕС За последний месяц, с 7 июля по 4 августа, FDA одобрило девять препаратов (пять новых, другие четыре получили новые показания), столько же рекомендовало к регистрации EMA (восемь новых и одно расширение показаний), MHRA — четыре. Среди них — таблетки для лечения опухолей мозга, крем от экземы кистей, средство для купирования приступов наследственного ангионевротического отека, революционное лекарство против болезни Ниманна—Пика, разработка компании Eli Lilly от болезни Альцгеймера, гормон роста, который можно вводить раз в неделю, а также медикаменты, которые теперь могут назначаться при послеродовой депрессии и симптомах постменопаузы. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) 1. Zegfrovy (sunvozertinib) Компания-разработчик: Dizal (Jiangsu) Pharmaceutical.

Dizal (Jiangsu) Pharmaceutical. Показание: местнораспространенный или метастатический немелкоклеточный рак легкого (НМРЛ) с мутациями в экзоне 20 рецептора эпидермального фактора роста (EGFR) у взрослых, которым не помогла платиносодержащая химиотерапия.

местнораспространенный или метастатический немелкоклеточный рак легкого (НМРЛ) с мутациями в экзоне 20 рецептора эпидермального фактора роста (EGFR) у взрослых, которым не помогла платиносодержащая химиотерапия. Механизм действия: блокирует тирозинкиназу EGFR — мутации в этом белке ведут к аномальному размножению клеток и развитию онкозаболевания.

блокирует тирозинкиназу EGFR — мутации в этом белке ведут к аномальному размножению клеток и развитию онкозаболевания. Результаты клинических испытаний: на I/II фазе WU-KONG1B с участием 85 человек общая частота ответа достигла 46%, а медиана его продолжительности — 11,1 месяца.

на I/II фазе WU-KONG1B с участием 85 человек общая частота ответа достигла 46%, а медиана его продолжительности — 11,1 месяца. Особенности: ускоренная регистрация; первое пероральное лекарство, зарегистрированное по этому показанию. 2. Ekterly (sebetralstat) Компания-разработчик: KalVista Pharmaceuticals

KalVista Pharmaceuticals Показание: наследственный ангионевротический отек (НАО) у пациентов старше 12 лет.

наследственный ангионевротический отек (НАО) у пациентов старше 12 лет. Механизм действия: блокирует плазменный калликреин — фермент крови, который из-за генетических мутаций вызывает избыточную выработку брадикинина, который расширяет сосуды, увеличивает их проницаемость и формирует отек.

блокирует плазменный калликреин — фермент крови, который из-за генетических мутаций вызывает избыточную выработку брадикинина, который расширяет сосуды, увеличивает их проницаемость и формирует отек. Результаты клинических испытаний: на III фазе KONFIDENT с участием 136 человек Ekterly облегчил симптомы через 1,6 часа, плацебо — через 6,7 часа; у 42,5% пациентов, получивших препарат, отек полностью спал в течение суток, в группе плацебо — у 27%.

на III фазе KONFIDENT с участием 136 человек Ekterly облегчил симптомы через 1,6 часа, плацебо — через 6,7 часа; у 42,5% пациентов, получивших препарат, отек полностью спал в течение суток, в группе плацебо — у 27%. Особенности: первый медикамент для перорального применения при НАО. 3. Anzupgo (delgocitinib) Компания-разработчик: LEO Pharma.

LEO Pharma. Показание: умеренная и тяжелая форма хронической экземы кистей в случаях, когда топические кортикостероиды не дают эффекта или не могут приниматься пациентом.

умеренная и тяжелая форма хронической экземы кистей в случаях, когда топические кортикостероиды не дают эффекта или не могут приниматься пациентом. Механизм действия: блокирует ферменты янус-киназы, участвующие в патогенезе хронических воспалительных заболеваний кожи.

блокирует ферменты янус-киназы, участвующие в патогенезе хронических воспалительных заболеваний кожи. Результаты клинических испытаний: на III фазе DELTA-1 и DELTA-2 с участием 960 человек симптомы либо полностью исчезли, либо стали минимально выражены у 20 и 29% участников соответственно.

на III фазе DELTA-1 и DELTA-2 с участием 960 человек симптомы либо полностью исчезли, либо стали минимально выражены у 20 и 29% участников соответственно. Особенности: первое одобренное средство для лечения болезни, при которой кожа рук краснеет, шелушится, покрывается пузырьками, трескается. 4. Sephience (sepiapterin) Компания-разработчик: PTC Therapeutics.

PTC Therapeutics. Показание: гиперфенилаланинемия — наследственное заболевание, при котором организм не может правильно перерабатывать поступающую с пищей аминокислоту фенилаланин, что приводит к ее накоплению в крови; без лечения может вызвать серьезные проблемы с нервной системой — умственную отсталость, психические расстройства, нарушения моторики, задержку роста.

гиперфенилаланинемия — наследственное заболевание, при котором организм не может правильно перерабатывать поступающую с пищей аминокислоту фенилаланин, что приводит к ее накоплению в крови; без лечения может вызвать серьезные проблемы с нервной системой — умственную отсталость, психические расстройства, нарушения моторики, задержку роста. Механизм действия: активирует фенилаланингидроксилазу — фермент, который расщепляет фенилаланин, превращает его в тирозин, который служит исходным материалом для образования различных нейромедиаторов и гормонов.

активирует фенилаланингидроксилазу — фермент, который расщепляет фенилаланин, превращает его в тирозин, который служит исходным материалом для образования различных нейромедиаторов и гормонов. Результаты клинических испытаний: на III фазе APHENITY с участием 187 человек препарат снизил уровень фенилаланина в крови до нормальных значений (<360 мкмоль/л) у большинства пациентов (84%), почти все (97%) смогли удвоить потребление белка, некоторые смогли полностью отказаться от употребления специальных смесей и перейти на обычную пищу. 5. Vizz (aceclidine) Компания-разработчик: LENZ Therapeutics.

LENZ Therapeutics. Показание: пресбиопия у взрослых — дальнозоркость.

пресбиопия у взрослых — дальнозоркость. Механизм действия: воздействует на зрачок, заставляя сфинктер радужки сокращаться, в результате он сужается до <2 мм, глубина резкости увеличивается, а близко расположенные объекты становятся видны без потери остроты зрения вдаль и развития миопии (близорукости).

воздействует на зрачок, заставляя сфинктер радужки сокращаться, в результате он сужается до <2 мм, глубина резкости увеличивается, а близко расположенные объекты становятся видны без потери остроты зрения вдаль и развития миопии (близорукости). Результаты клинических испытаний: на III фазе CLARITY 1, 2 и 3 с участием 683 человек Vizz показал быстрое (спустя 30 мин после приема) и продолжительное (до 10 часов) улучшение зрения вблизи. Расширение показаний 6. Kerendia (finerenone) Компания-разработчик: Bayer.

Bayer. Новое показание: сердечная недостаточность у взрослых с фракцией выброса левого желудочка ≥40%.

сердечная недостаточность у взрослых с фракцией выброса левого желудочка ≥40%. Механизм действия: блокирует минералокортикоидные рецепторы, активируемые альдостероном и кортизолом — гормонами, избыток которых может повреждать сердечную мышцу и сосуды, вызывая воспаление и рубцевание.

блокирует минералокортикоидные рецепторы, активируемые альдостероном и кортизолом — гормонами, избыток которых может повреждать сердечную мышцу и сосуды, вызывая воспаление и рубцевание. Результаты клинических испытаний: на III фазе FINEARTS-HF с участием более 6 тыс. человек препарат снизил риск смерти и госпитализации от сердечно-сосудистых заболеваний на 16% по сравнению с плацебо.

на III фазе FINEARTS-HF с участием более 6 тыс. человек препарат снизил риск смерти и госпитализации от сердечно-сосудистых заболеваний на 16% по сравнению с плацебо. Особенности: первый нестероидный антагонист минералокортикоидных рецепторов, зарегистрированный для лечения сердечно-сосудистых болезней; первоначально одобрен в 2021 году при хронической болезни почек, опосредованной сахарным диабетом 2-го типа. 7. Doptelet (avatrombopag) Компания-разработчик: Sobi.

Sobi. Новое показание: тромбоцитопения у детей старше одного года.

тромбоцитопения у детей старше одного года. Механизм действия: агонист рецепторов тромбопоэтина, который стимулирует выработку тромбоцитов в костном мозге путем активации мегакариоцитов — клеток, производящих тромбоциты.

агонист рецепторов тромбопоэтина, который стимулирует выработку тромбоцитов в костном мозге путем активации мегакариоцитов — клеток, производящих тромбоциты. Результаты клинических испытаний: на III фазе AVA-PED-301 с участием 75 человек препарат увеличил уровень тромбоцитов до 50 тыс./мкл (пороговое значение, считающееся безопасным при тромбоцитопении, здоровая норма — от 150 тыс./мкл) у 28% пациентов, в группе плацебо — ни у кого.

Особенности: доступен в форме гранул для приема внутрь, впервые зарегистрирован в 2019 году при хронической иммунной тромбоцитопении у взрослых. 8. Empaveli (pegcetacoplan) Компания-разработчик: Apellis Pharmaceuticals.

Apellis Pharmaceuticals. Новое показание: C3 гломерулопатия и первичный мембранопролиферативный гломерулонефрит у пациентов старше 12 лет.

C3 гломерулопатия и первичный мембранопролиферативный гломерулонефрит у пациентов старше 12 лет. Механизм действия: блокирует белок C3 — компонент системы комплемента, которая в норме защищает организм от бактериальных инфекций, но чрезмерно активируется при этих заболеваниях, в результате чего клубочки почек, где происходит фильтрация крови, накапливают избыточные отложения фрагментов C3, воспаляя и повреждая тем самым органы.

блокирует белок C3 — компонент системы комплемента, которая в норме защищает организм от бактериальных инфекций, но чрезмерно активируется при этих заболеваниях, в результате чего клубочки почек, где происходит фильтрация крови, накапливают избыточные отложения фрагментов C3, воспаляя и повреждая тем самым органы. Результаты клинических испытаний: на III фазе VALIANT с участием 124 человек Empaveli снизил протеинурию (уровень белка в моче — главного маркера заболевания) на 68% по сравнению с плацебо, стабилизировал функции почек и очистил их от отложений — повторная диагностика не обнаружила их у 71% пациентов.

на III фазе VALIANT с участием 124 человек Empaveli снизил протеинурию (уровень белка в моче — главного маркера заболевания) на 68% по сравнению с плацебо, стабилизировал функции почек и очистил их от отложений — повторная диагностика не обнаружила их у 71% пациентов. Особенности: первое средство против этих редких заболеваний почек; одобрен в 2023 году для лечения пароксизмальной ночной гемоглобинурии. 9. Skytrofa (lonapegsomatropin) Компания-разработчик: Ascendis Pharma.

Ascendis Pharma. Новые показания: замещение эндогенного соматропина у взрослых с дефицитом гормона роста.

замещение эндогенного соматропина у взрослых с дефицитом гормона роста. Механизм действия: модифицированная форма соматропина.

модифицированная форма соматропина. Результаты клинических испытаний: на III фазе foresiGHt с участием 259 человек Skytrofa показал превосходство над плацебо по главному показателю — снижению процента жира в области туловища через 38 недель (накопление висцерального жира — один из основных признаков дефицита гормона роста).

на III фазе foresiGHt с участием 259 человек Skytrofa показал превосходство над плацебо по главному показателю — снижению процента жира в области туловища через 38 недель (накопление висцерального жира — один из основных признаков дефицита гормона роста). Особенности: вводится еженедельно, стандартные аналоги — ежедневно, из-за чего есть проблемы с приверженностью; уже одобрен в 2021 году для детей от одного года с дефицитом гормона роста. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) C 21 по 24 июля состоялось заседание Комитета по лекарственным средствам для человека (CHMP) при европейском регуляторе, которое рекомендовало к одобрению: 1. Aqneursa (levacetylleucine) Компания-разработчик: IntraBio Ireland.

IntraBio Ireland. Показание: неврологические симптомы при болезни Ниманна—Пика типа C у пациентов старше шести лет, весящих не менее 20 кг.

неврологические симптомы при болезни Ниманна—Пика типа C у пациентов старше шести лет, весящих не менее 20 кг. Механизм действия: модифицированная форма аминокислоты лейцина, которая может проникать в клетки мозга, чтобы восстановить производство АТФ — их основной источник энергии, утраченный из-за отложений холестерина.

модифицированная форма аминокислоты лейцина, которая может проникать в клетки мозга, чтобы восстановить производство АТФ — их основной источник энергии, утраченный из-за отложений холестерина. Результаты клинических испытаний: на III фазе IB1001-301 с участием 60 человек Aqneursa уменьшил выраженность неврологических симптомов по шкале SARA (с помощью нее оценивают способность пациентов ходить, стоять, сидеть, говорить и выполнять движения руками) на 1,97 балла (всего — 40), в то время как плацебо — на 0,60 балла.

на III фазе IB1001-301 с участием 60 человек Aqneursa уменьшил выраженность неврологических симптомов по шкале SARA (с помощью нее оценивают способность пациентов ходить, стоять, сидеть, говорить и выполнять движения руками) на 1,97 балла (всего — 40), в то время как плацебо — на 0,60 балла. Особенности: первый препарат для лечения крайне редкого наследственного заболевания .

