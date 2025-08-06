Две чиновницы красноярского Минздрава уволены на фоне срыва поставок лекарств

В Минздраве Красноярского края после скандала со срывом поставок льготных лекарств уволены две чиновницы: замминистра по финансово-экономическим вопросам Оксана Афанасьева и начальник отдела госзакупок Татьяна Ерохина. Ранее на фоне этого дела ушла в отставку министр здравоохранения региона.

В Красноярском крае уволили заместителя министра по финансово-экономическим вопросам Оксану Афанасьеву и начальника отдела госзакупок Татьяну Ерохину. Карточки с информацией о сотрудницах исчезли с сайта краевого Минздрава, на это обратило внимание региональное издание «Проспект Мира».

В министерстве журналистам сообщили, что Ерохина ушла с должности «по собственному желанию», а Афанасьеву уволили «за нарушение запретов, связанных с госслужбой».

По результатом внутренней проверки Минздрава региона Афанасьеву и Ерохину обвинили в срыве поставок лекарств. Так, вся документация на закупку препаратов направлялась «в адрес отдела государственных закупок на систематической основе». Однако Афанасьева «ненадлежащим образом исполняла обязанности по контролю и организации деятельности контрактной службы» с момента вступления в должность 27 августа 2024 года.

Чиновницы с обвинениями не согласились, сославшись на то, что проверка была проведена непосредственно министром и ее подчиненными, что заставляет усомниться в ее объективности. В марте СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил уголовное дело по факту халатности неустановленных должностных лиц, допущенной при организации обеспечения граждан ЖНВЛП (ч.1 ст.293 УК РФ). В мае в красноярском Минздраве прошли обыски. Следствие считает, что до 25 февраля ответственные за лекобеспечение должностные лица не определили на 2025 год потребности и объем необходимых препаратов и медизделий для пациентов с орфанными заболеваниями. Из-за этого закупки лекарств провели не в том объеме, поэтому льготники остались без помощи. По словам источника «ФВ» в правительстве региона, перебои с поставками препаратов для пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом, муковисцидозом и рядом других заболеваний наблюдались с начала 2025 года. В июне Наталию Говорушкину освободили от должности министра здравоохранения края в связи с ее отставкой по собственному желанию. Исполнять обязанности министра назначили ее первого заместителя Юлию Белоусову.

Фото: пресс-служба Минздрава Красноярского края

