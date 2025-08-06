Суд рассмотрит иск «Р-Фарм» к «Райффайзенбанку» почти на 31 млрд рублей

Предварительное судебное заседание назначено на 12 августа 2025 года. О планах по продаже завода производитель ранее не сообщал.

ГК «Р-Фарм» приобрела предприятие в немецком городе Иллертиссене у фармпроизводителя Pfizer в 2014 году. Официально сумма сделки не разглашалась, но эксперты оценивали ее в 100–150 млн евро. Мощность завода площадью 14 тысяч кв. м достигает 4 млрд таблеток и капсул в год.

Предполагалось, что предприятие будет продолжать контрактное производство препаратов Pfizer до конца 2018 года. Одновременно с этим, по мере завершения процессов технологического трансфера и регистрации препаратов, планировалось запустить производство лекарственных средств «Р-Фарм».

Затем в ноябре 2021 года «Райффайзенбанк» выдал R-Pharm Germany (входит в ГК «Р-Фарм») инвестиционный кредит в размере 50 млн евро, предназначенный для развертывания на заводе производства различных биофармацевтических препаратов, в том числе вакцин от коронавирусной инфекции и лекарств на основе моноклональных антител. Кредитное соглашение было рассчитано на три года. В «Р-Фарм» полагали, что в скором времени Спутник V будет одобрен европейским медрегулятором (EMA) и новые производственные линии позволят расширить его экспортные поставки.

В итоге в феврале 2022 года премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зедер заявил, что власти региона заморозят производство российской вакцины Спутник V на заводе R-Pharm Germany, даже если препарат будет одобрен EMA. Такое решение, по словам Зедер, было принято в связи с обострением политической обстановки.

В апреле 2025 года «Райффайзенбанк» подал гражданский иск к АО «Р-Фарм» и ООО «Р-Фарм Холдинг», требуя с них 29,4 млн евро. Детали по этому делу не уточняются, однако, по информации источников «Ведомостей», это может быть связано с желанием вернуть долг по кредиту.

По данным Rusprofile, ООО «Р-Фарм Интернешнл» было зарегистрировано в 2017 году в Москве. Основная деятельность компании – научные исследования и разработки в области биотехнологии. Учредителями ООО, которое входит в ГК «Р-Фарм», являются Валерия Даева, Василий Игнатьев, Ольга Курьянова (по 33%) и Андрей Смирнов (1%). Выручка компании в 2024 году составила 804,8 млн рублей, убыток – 3 млрд рублей.