Инвесторы подали иск к Novo Nordisk из-за «ложных» прогнозов продаж семаглутида

Датский фармгигант Novo Nordisk столкнулся с коллективным иском от инвесторов, которые обвинили ее в предоставлении «ложных и вводящих в заблуждение заявлений» относительно перспектив продаж препаратов «Оземпик» и «Вегови» на основе семаглутида. Как пишет Fierce Pharma, иск был подан в Окружной суд США в Нью-Джерси инвестором Эриком Барта от имени лиц, приобретавших акции компании в период с 7 мая по 28 июля.

Как следует из иска, Novo Nordisk недооценила влияние конкуренции при оценке продаж своих ГПП-1-агонистов, предназначенных для лечения сахарного диабета 2-го типа. «Мы осведомлены о жалобе и не согласны с обвинениями. Мы не можем дать дальнейших комментариев, поскольку это еще не решенный вопрос, но мы будем защищаться от этих обвинений», — прокомментировал иск представитель Novo Nordisk.

Датский производитель лекарств не стал раскрывать актуальную информацию о продажах своих флагманских препаратов на прошлой неделе. Информация должна появиться 6 августа, когда компания опубликует результаты за II квартал. Согласно данным компании за I квартал, продажи «Вегови» составили 17,36 млрд датских крон ($2,64 млрд), что на 13% ниже показателей IV квартала 2024 года. Продажи «Оземпика» также снизились на 3%, до 32,72 млрд датских крон ($5,06 млрд).

Novo Nordisk ожидала увеличения продаж своих препаратов после 22 мая, когда заканчивался специальный режим FDA, позволяющий другим производителям выпускать более дешевые версии этих лекарств. Однако конкуренты продолжают продавать аналогичные препараты, позиционируя их как «персонализированные» лекарства, хотя на самом деле это просто копии оригинальных средств. Кроме того, продажи препаратов компании на основе семаглутида снижаются на фоне растущей конкуренции со стороны американской компании Eli Lilly.

Иск был подан через 3 дня после того, как Novo Nordisk представила нового генерального директора и резко снизила свой прогноз выручки на 2025 год, в результате чего стоимость ее акций резко упала, и датский фармгигант покинул десятку самых дорогих компаний Европы.

Дополнительное давление на котировки оказали заявления американского лидера Дональда Трампа с призывом к снижению цен на лекарства в США. В результате всех этих событий капитализация компании сократилась до $206 млрд. Это ниже показателей Nestle, AstraZeneca, Roche и Novartis.

gxpnews