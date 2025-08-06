Sanofi заплатит $130 млн за право на продажу препарата Arrowhead Pharmaceuticals в Китае

Французская фармацевтическая компания Sanofi выплатит $130 млн авансом за права на продажу в Китае препарата plozasiran от американского производителя Arrowhead Pharmaceuticals, занимающегося разработкой инновационных лекарств для лечения генетически обусловленных заболеваний. Он предназначен для лечения редкого метаболического заболевания. В настоящее время препарат находится на рассмотрении китайских регуляторов, сообщили в пресс-службе Arrowhead Pharmaceuticals.

Plozasiran — терапевтическое средство на основе РНК-интерференции (РНКi), которое успешно прошло III фазу клинических испытаний в 2024 году. В том же году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предоставило статус «прорывной терапии» (Breakthrough Therapy Designation) исследуемому препарату в качестве дополнения к диете для снижения уровня триглицеридов у взрослых с синдромом семейной хиломикронемии.

Дочерняя компания Arrowhead Pharmaceuticals — Visirna Therapeutics — уже подала заявку на регистрацию препарата в Китае. В случае одобрения регуляторами Sanofi может дополнительно выплатить до $265 млн поэтапных платежей. Arrowhead Pharmaceuticals сохранит право на получение роялти от продаж в регионе Большого Китая в рамках лицензионного соглашения с Visirna Therapeutics.

В Sanofi Greater China (подразделение французской фармкомпании, отвечающее за деятельность компании в регионе Большого Китая) назвали соглашение важным элементом стратегии компании в кардиометаболическом сегменте китайского рынка, подчеркнув потенциал plozasiran для пациентов с тяжелыми нарушениями липидного обмена.

Ранее Sanofi приобрела права на продажу в Китае препарата aficamten от биофармацевтической компании Cytokinetics для лечения симптоматической обструктивной гипертрофической кардиомиопатии, который все еще ожидает одобрения регуляторов. Эта сделка последовала за решением французского фармгиганта открыть производственную площадку в стране стоимостью $1 млрд, что стало крупнейшей инвестицией компании в Китае на сегодняшний день.

