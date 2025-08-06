Pfizer и BioNTech проиграли Moderna в патентной битве за вакцину от COVID-19

Апелляционный суд Лондона отклонил апелляцию американского фармгиганта Pfizer и его немецкого партнера BioNTech, которую они отправили в июле. Компании требовали отменить решение о нарушении патента Moderna на технологию мРНК при производстве вакцин против COVID-19. Однако суд решил оставить в силе право Moderna на возмещение ущерба за продажи вакцины после марта 2022 года, сообщил Reuters.

Высокий суд Лондона в 2024 году установил, что один из патентов Moderna на мРНК-технологию, используемую в вакцинах против COVID-19, является действительным, и установил, что вакцина Comirnaty производства Pfizer и BioNTech нарушает этот патент.

В результате Moderna получила право требовать компенсацию за продажи Comirnaty, осуществленные после марта 2022 года. Это решение касается только одного из двух оспариваемых патентов Moderna. Второй патент Высокий суд признал недействительным в июле 2024 года.

Согласно отчетам компаний, Pfizer и BioNTech заработали более $3,3 млрд на глобальных продажах вакцины Comirnaty в 2024 году, в то время как Moderna получила $3,2 млрд от реализации Spikevax. При этом продажи обеих вакцин значительно снизились в период с 2023 по 2024 год после окончания пандемии.

Патентный конфликт между фармацевтическими гигантами разгорелся в сентябре 2022 года. Pfizer и BioNTech инициировали судебное разбирательство в Лондоне, оспаривая два ключевых патента Moderna на технологию мРНК. Однако уже через несколько дней Moderna перешла в контратаку, заявив о нарушении своих интеллектуальных прав конкурентами.

