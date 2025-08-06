Российские производители увеличили долю на рынке ветпрепаратов

За первое полугодие 2025 года объем розничных продаж ветеринарных препаратов (включая онлайн-канал) составил 137,2 млн минимальных единиц дозирования (МЕД), что на 13,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В денежном выражении рынок вырос на 14,5%, достигнув 25,4 млрд рублей, следует из данных аналитической компании RNC Pharma. При этом доля российских компаний на розничном рынке ветпрепаратов превысила 53% в денежном выражении, что указывает на устойчивый рост отечественного производства в этом сегменте.

Основной прирост обеспечил онлайн-сегмент. Как отметили аналитики, продажи через интернет увеличились на 55% в рублях и на 45% в натуральном выражении. В то же время в традиционных точках рост составил лишь 3% в деньгах и 7% в количественном выражении.

Несмотря на усиление позиций отечественных производителей, первую строчку рейтинга третий год подряд удерживает американская компания Zoetis с долей 13,2%. Ее продажи выросли на 16% в рублях и на 12% в МЕД. Ключевым продуктом остается эктопаразитарный препарат «Симпарика», обеспечивающий более 73% выручки компании в рознице.

На втором месте расположилась российская компания «Экопром» (10,7%), поднявшаяся в рейтинге в 2024 году благодаря росту продаж антипаразитарных линеек «Инспектор» и «Рольфклуб 3D». Третью позицию занимает словенская KRKA (9,1%), чей препарат «Милпразон» показал рост продаж на 32%.

В топ-10 вошли пять российских компаний, совокупно занимающих более 35% рынка в денежном выражении. Среди них выделяется «Агроветзащита», обладающая самым широким ассортиментом (88 брендов) и лидирующая по объему продаж в натуральном выражении (18% рынка в МЕД).

Ранее в RNC Pharma сообщили, что цены на ветпрепараты на розничном рынке России, включая онлайн-продажи, по итогам I квартала 2025 года выросли на 17,7% относительно аналогичного периода предыдущего года. При этом в марте текущего года рост цен на отечественные лекарства для животных опередил показатель импортной продукции.

gxpnews