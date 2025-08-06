Трамп анонсировал трехэтапное увеличение пошлин на импорт фармпродукции до 250%

Дональд Трамп заявил в интервью, что пошлины на импорт фармпродукции будут расти поэтапно — с «небольших» значений до 150% через год-полтора и до 250% позднее. Официальное объявление он обещал сделать «на следующей неделе или немного позднее». В то же время эти меры не затронут медикаменты из ЕС, Японии и Южной Кореи — для этих стран закреплена льготная ставка в 15%.

Президент США Дональд Трамп планирует поэтапно увеличивать размер пошлин на импорт фармацевтической продукции, которые в конечном итоге достигнут 250%. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNBC.

«Вначале пошлины на фармацевтическую продукцию будут небольшими, но через год, максимум полтора вырастут до 150%, а затем до 250%», — сообщил американский лидер. Он добавил, что решение будет официально принято «на следующей неделе или немного позднее».

Ранее глава государства называл более скромные цифры, обещая повысить налоги до 200%. По его предыдущим высказываниям у компаний будет год, чтобы перенести производственные мощности в Штаты.

При этом для лекарств из Европейского союза (ЕС), за исключением некоторых дженериков, будет предусмотрена льготная ставка в 15%. На прошлой неделе Брюссель заключил соответствующее соглашение с Вашингтоном. Такую же привилегию получили Южная Корея и Япония.

На прошлой неделе Трамп разослал письма 17 крупнейшим игрокам отрасли с требованием снизить цены на лекарства в США до уровня других развитых стран. В числе получателей оказались AbbVie, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb (BMS), Novartis, Gilead, EMD Serono, Pfizer, Novo Nordisk, AstraZeneca, Amgen, Genentech, Johnson & Johnson (J&J), GSK, MSD (Merck&Co. — в США и Канаде), Regeneron, Sanofi и Eli Lilly. Чтобы выполнить предписание, у них будет 60 дней (до 29 сентября), после чего президент пригрозил «использовать весь арсенал мер».

Это вызвало снижение котировок на фондовом рынке. В частности, акции Novo Nordisk упали на 6%. В результате производитель препаратов от ожирения и диабета на основе семаглутида выбыл из списка десяти крупнейших публичных компаний Европы.

В апреле министерство торговли США приступило к оценке рисков, связанных с ввозом медикаментов из-за рубежа. Статья 232 Закона о расширении торговли страны позволяет устанавливать таможенные сборы на те или иные товары, если их ввоз признается угрозой национальной безопасности. К этому правовому механизму Трамп прибегнул во время первого президентского срока в 2018 году, обложив тарифами алюминий и сталь.

Впоследствии фармкорпорации начали активно инвестировать в строительство новых заводов на территории Штатов. Среди них — Johnson & Johnson (собирается вложить до 55 млрд долл.), AstraZeneca и Roche (по 50 млрд долл. каждая), Bristol-Myers Squibb (40 млрд долл.), Eli Lilly (27 млрд долл.), Novartis (23 млрд долл.), MSD (21 млрд долл.), Sanofi (20 млрд долл.), Biogen (2 млрд долл.), Amgen и Hikma Pharmaceuticals (по 1 млрд долл. каждая), BeiGene (800 млн долл.), Pfizer, Bayer, Novo Nordisk и GSK (не раскрыли суммы).

США ежегодно закупают медикаментов почти на 200 млрд долл. Около 40% всех препаратов, потребляемых американцами, выпускаются за рубежом, преимущественно в Индии и Китае. Особенно критична ситуация с дженериками: более 80% из них поступают в Штаты из-за границы.

Фото: whitehouse.gov