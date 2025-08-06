Роспотребнадзор предложил блокировать сайты с продажей запрещенных БАД

Сайты с предложениями продажи запрещенных биодобавок будут добавлять в реестр запрещенных сайтов. Документ об этом разработал Роспотребнадзор, проект проходит публичное обсуждение.

Роспотребнадзор собирается внести изменения в Единый реестр доменных имен и указателей страниц сайтов в интернете, содержащих информацию, распространение которой в России запрещено (утвержден Постановлением Правительства РФ № 1101 от 26.10.2012). Публичное обсуждение проекта постановления проходит до 12 августа.

В перечень предлагается добавить предложения о розничное торговле (в том числе дистанционной) биодобавками, которые запрещены в соответствии с законодательством РФ о качестве и безопасности пищевых продуктов. Роскомнадзор будет включать в реестр запрещенной информации такие сайты. Дополнительные полномочия по блокировке сайтов с данными о продаже незаконных БАД также получит Роспотребнадзор.

Ранее Московское общество защиты потребителей (МОЗП) обнаружило на маркетплейсах карточки товаров с не зарегистрированными в России лекарствами и медизделиями: временные пломбы для зубов и китайские биодобавки. Правительство попросили принять меры.

В июле Госдума приняла законопроект о платформенной экономике, который вступит в силу с 1 октября 2026 года. «ФВ» писал о правах и обязанностях маркетплейсов, продавцов и потребителей, а также о специальных требованиях для реализации лекарств и медизделий на цифровых платформах.

Дина Коблова

pharmvestnik