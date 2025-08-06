Дистрибьюторы столкнулись с проблемами на торгах из-за препаратов компании «Джодас Экспоим»

Дистрибьюторы столкнулись с проблемами на торгах и вынуждены судиться с УФАС из-за лекарств производства «Джодас Экспоим», которые более не могут обращаться на рынке. Доказать свою правоту фармкомпаниям удается далеко не во всех регионах.

Дистрибьюторы столкнулись с серьезными проблемами, включая внесение в Реестр недобросовестных поставщиков, из-за препаратов компании «Джодас Экспоим». На этапе подачи заявки и участия организаций в торгах лекарства вышеназванного бренда имели действующее регудостоверение, однако к моменту подведения итогов аукциона/исполнения контракта были вынесены судебные решения, запрещающие их обращение на рынке. «ФВ» изучил судебную практику.

Кейс МСК

В марте ООО «МСК» обжаловало решение УФАС Оренбургской области о внесении фирмы в Реестр недобросовестных поставщиков (РНП) в августе 2024 года. Инициатором включения фирмы в РНП выступила Тоцкая районная больница. По контракту, заключенному 16 апреля прошлого года, «МСК» должна была поставить ЛПУ «Цефепим+Сульбактам» производства «Джодас Экспоим», Индия.

Однако уже на следующий день дистрибьютор получил от этого производителя письмо, в котором тот предупреждал о невозможности поставить антибиотик. Причина — обращение ООО «АлФарма» в суд с исковыми требованиями о нарушении исключительного права на изобретение по патенту Российской Федерации № 2377985 при производстве вышеназванного антибактериального препарата.

«МСК» просила своих контрагентов либо дождаться разрешения данного спора, либо расторгнуть контракт по соглашению сторон. Больница отправила поставщику несколько заявок, но, не получив лекарств, 23 июля уведомила «МСК» об одностороннем отказе от исполнения контракта. После чего было направлено обращение о включении дистрибьютора в РНП.

Арбитражный суд Оренбургской области вынес решение в пользу «МСК». Он указал, что в действиях фирмы отсутствуют признаки недобросовестного поведения. УФАС обжаловало судебный акт в апелляционном порядке, но 16 июля решение первой инстанции было оставлено без изменений и вступило в силу. 28 июля дистрибьютор был исключен из РНП.

Кейс «Мирра Дом»

Фирма «Мирра Дом» оказалась в сложной ситуации из-за препарата «Биапенем», который выпускала «Джодас Экспоим». Дистрибьютор участвовал с ним в торгах в нескольких регионах, но с разным результатом. Например, в Ростовской области в ноябре 2024 года закупку проводила Ростовская областная клиническая больница. На этапе определения победителя компания «Алджен» пожаловалась в терорган ФАС на нарушения конкурсной комиссии, допустившей к участию в торгах «Мирра Дом».

В январе Минздрав отменил регистрацию препарата «Биапенем» по требованию суда из-за подложного документа в регдосье. В мае регулятор отменил РУ еще 10 лекарств, а в июле — еще шести и приостановил применение 21 препарата «Джодас Экспоим». Основанием стало наличие в регистрационном досье недостоверных документов и данных.

Заявитель указал, что 21 ноября суд обязал Минздрав отменить госрегистрацию «Биапенема». При том, что препарат продолжал находиться в ГРЛС и его регистрационное удостоверение на тот момент не было отменено Минздравом (это произошло лишь в конце января 2025 года), Ростовское УФАС признало жалобу обоснованной и выдало предписание отменить протокол подведения итогов. «Мирра Дом» обжаловала это решение в суде и выиграла спор. В июне этого года Арбитражный суд Ростовской области признал решение и предписание тероргана недействительными.

«На момент рассмотрения жалобы регистрационное удостоверение являлось действующим, заявка заявителя подлежала допуску на участие в закупке, что привело бы к последующей реализации законного права заявителя на поставку лекарственного препарата в рамках заключаемого им контракта», — указал суд в своем решении, которое вступило в законную силу.

А в соседней Астраханской области рассудили иначе. «Мирра Дом» даже не допустили до торгов, объявленных в начале декабря 2024 года ГКУ АО «Региональный центр организации закупок», из-за того же решения суда об отмене регистрации «Биапенема». Дистрибьютор пожаловался в УФАС, но 25 декабря его жалоба была признана необоснованной. Компания обжаловала это решение тероргана в суде и 30 июля тоже получила отказ.

Довод заявителя о том, что комиссия не должна была руководствоваться судебным актом, судом отклонен как несостоятельный. При этом суд обратил внимание, что признание незаконным решения УФАС по АО в любом случае «не приведет к восстановлению прав ООО «Мирра Дом»».

В Саратовской области дистрибьютору поначалу повезло. 6 декабря фирму не просто допустили до аукциона ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского», но и признали победителем. А 24 декабря на действия заказчика в терорган ФАС пожаловалась ФК «Гранд Капитал». В январе саратовское УФАС предписало заказчику отменить протокол подведения итогов и повторно рассмотреть заявки, после чего заявка «Мирра Дом» была отклонена.

29 июля Арбитражный суд Саратовской области поддержал антимонопольный орган и оставил без удовлетворения иск дистрибьютора о признании недействительными решения и предписания УФАС.

«Довод ООО «Мирра Дом» о том, что предложенный победителем аукциона к поставке лекарственный препарат мог свободно обращаться на территории Российской Федерации и быть реализован, не соответствует установленным обстоятельствам, а также ст. 13 Федерального закона № 61-ФЗ», — указал суд в своем решении.

Мнение юриста

«Ситуация с продуктами «Джодас Экспоим» в некотором роде уникальная для российского рынка — регистрации лекарственных препаратов были отменены или приостановлены в связи с предоставлением недостоверных документов в материалы регистрационного досье, — рассказал «ФВ» партнер юридической фирмы «Косенков и Суворов» Константин Суворов. — В то же время поставщики зачастую оказываются невольными участниками патентных споров между правообладателями и производителями, и рассмотренные примеры все же дают представление о пределах допустимых действий в условиях такого конфликта».

Как следует из первого дела (МСК), прямой запрет на совершение действий с лекарственным препаратом, вынесенный судом или антимонопольным органом, должен соблюдаться и не может служить основанием для включения поставщика в Реестр недобросовестных поставщиков, прокомментировал судебную практику эксперт.

Из дел с участием «Мирра Дом» можно сделать вывод: если госрегистрация препарата уже признана незаконной и подлежит отмене, но запись в ГРЛС еще не внесена, участники оборота должны принимать судебный акт во внимание при планировании и осуществлении закупок, констатировал Суворов.

Единственный судебный акт, в котором суд не согласился с данным выводом, — решение АС Оренбургской области, в настоящее время оспаривается теруправлением ФАС в апелляции, рассмотрение назначено на конец сентября 2025 года, продолжил эксперт.

«В отсутствие прямых запретов суда или предписаний ФАС поставщики вынуждены самостоятельно оценивать риски, связанные с оборотом товаров, являющихся предметом споров, в том числе в случае негативного исхода таких споров для производителя воспроизведенного препарата», — резюмировал Суворов.

Фото: 123rf.com