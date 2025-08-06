Банкротящийся «Профитмед» пытается отменить платежи «Фармстандарту» на 2,4 млрд рублей

В АС Москвы заявление от конкурсного управляющего «Профитмеда» поступило в июне 2024 года. Он требовал признать недействительным платежи банкрота в пользу «Фармстандарта» на сумму 2,4 млрд рублей, и возвратить средства в конкурсную массу фармдистрибьютора. Заявитель и кредиторы указывали, что платежи в объеме, по крайней мере, 1,2 млрд рублей были проведены в течение полугода до возбуждения дела о банкротстве «Профитмеда». Сделка может быть признана арбитражем недействительной, если ее участнику было известно о неплатежеспособности другой стороны. При этом, сообщается в определении первой инстанции, все доказательства осведомленности «Фармстандарта» о признаках неплатежеспособности должника конкурсный управляющий построил исключительно «на презумпции осведомленности аффилированного лица».

Тем не менее этот довод суд не принял, а фармпроизводитель, сославшись на данные бухгалтерской отчетности «Профитмеда» по итогам 2019 года, платежеспособность смог подтвердить. О резком ухудшении экономических показателей должника в IV квартале 2022 года стало известно только в 2023-м, когда платежи уже были проведены.

Аффилированность «Фармстандарта» и «Профитмеда» конкурсный управляющий попытался доказать, ссылаясь на дочернюю структуру фармпроизводителя – ОАО «Фамстандарт-УфаВИТА». До мая 2022 года гендиректором компании выступал Владимир Крейман – миноритарный акционер должника.

Также АС Москвы принял во внимание постановление старшего следователя по ОВД 11 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Москве от мая 2023 года, в котором «Фармстандарт» был признан потерпевшим по уголовному делу в отношении соучредителя «Профитмеда» Дмитрия Свирина – о мошенничестве с кредитными средствами в особо крупном размере. В итоге первая инстанция в январе 2025 года отказалась удовлетворять требования конкурсного управляющего.

Не согласившись с решением, Шелудько обратился в феврале 2025 года в 9 арбитражный апелляционный суд, который в мае 2025 года оставил определение первой инстанции без изменения. В начале августа аналогичное решение принял и АС Московского округа.

Иск о банкротстве московского фармдистрибьютора «Профитмед» в январе 2023 года в Арбитражный суд Москвы подал петербургский поставщик медизделий «Эклиф». В мае того же года в отношении «Профитмеда» была введена процедура наблюдения, а в ноябре компания была признана банкротом. В мае 2023 года Аресбанк, предъявивший фармдистрибьютору кредиторские требования на 574,9 млн рублей, запросил объявить несостоятельным соучредителя юрлица Дмитрия Свирина.

В августе 2023 года Тверской районный суд Москвы назначил запрет определенных действий Свирину. Главное следственное управление ГУ МВД по Москве подозревает Свирина в мошенничестве с кредитными средствами в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ).

ЗАО «Профитмед» зарегистрировано в Москве в 1994 году. В 2002 году учредителями компании выступали Дмитрий и Ольга Свирины, ФК «Профит Хауз», председатель совета директоров «Профитмеда» Евгений Стригас и их миноритарные партнеры. ФК «Профит Хауз» учреждена Алексеем и Ольгой Свириными, а также основным владельцем «Фармстандарта» Виктором Харитониным. Текущие владельцы головной компании дистрибьютора не раскрываются. Харитонин также один из основных владельцев Аресбанка.

В мае 2025 года Vademecum писал, что пермский фармдистрибьютор «Крон» выиграл тяжбу с «Профитмедом», оспорив решение АС Москвы о признании недействительными платежей в размере 6,06 млрд рублей, полученных компанией от юрлица, в отношении которого проходит конкурсное производство. Сумма, как сообщал конкурсный управляющий должника, была передана за поставки медикаментов, фактическое получение которых стороны подтвердить не смогли. Платежи первая инстанция аннулировала в июле 2024 года.