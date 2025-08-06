Alcon за $1,5 млрд купит разработчика линз Staar Surgical

Staar разрабатывает и производит линзы Evo Icl, предназначенные для пациентов с умеренной и высокой степенью близорукости, в том числе с астигматизмом. В отличие от лазерной коррекции зрения, эти линзы имплантируются через минимально инвазивную процедуру между радужкой и хрусталиком, не повреждая роговицу. При необходимости линзу можно удалить.

Сделка укрепит позиции Alcon в сегменте хирургической коррекции зрения, считают в компании. Как отметил генеральный директор Alcon Дэвид Эндикотт, технология Staar особенно актуальна с учетом роста числа пациентов с высокой степенью миопии: к 2050 году она может затронуть до 50% населения Земли. Alcon рассчитывает, что интеграция Evo Icl усилит линейку продуктов компании от контактных линз до хирургических решений.

Для Staar решение о продаже стало ответом на рыночные вызовы: за последние два года компания столкнулась с нестабильным спросом, в частности – в Китае, который является крупнейшим рынком для имплантируемых линз. По словам генерального директора Staar Стивена Фаррелла, в составе крупной международной группы компания сможет более эффективно масштабировать технологию и ускорить ее внедрение на новый рынок. «Мы считаем, что сделка с Alcon представляет собой лучший путь вперед и обеспечивает наибольшую ценность для акционеров Staar», – отметил Фаррелл.

Стороны ожидают, что сделка будет закрыта в течение ближайших 6-12 месяцев после выполнения всех регуляторных процедур и получения согласия акционеров Staar. Alcon профинансирует сделку за счет привлечения краткосрочных и долгосрочных кредитов. Операция не зависит от условий внешнего финансирования и, как ожидается, станет прибыльной уже во втором году после закрытия. Советы директоров обеих компаний единогласно одобрили сделку. Финансовыми консультантами сделки выступили Morgan Stanley (для Alcon) и Citi (для Staar). Юридическое сопровождение обеспечивают Gibson, Dunn & Crutcher LLP и Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.

В заявлении Alcon отдельно подчеркивается, что фактические результаты могут отличаться от ожидаемых в связи с рисками, связанными с интеграцией бизнеса, юридическими издержками и изменением рыночной конъюнктуры. По сделке предусмотрен постмаркетинговый мониторинг, а также специальное собрание акционеров Staar, дата которого будет объявлена позднее.

Спрос на инновационные решения для коррекции миопии растет в условиях стремительного распространения близорукости на глобальном уровне. По данным исследования Университета Чжуншань им. Сунь Ятсена из Китая, к 2050 году более 39% детей и подростков во всем мире могут страдать этим нарушением зрения – это свыше 740 млн человек. Россия, по данным ученых, уже вошла в тройку стран с наибольшей распространенностью миопии среди молодежи (46,2%).